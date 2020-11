Kalendář hlásí téměř půlku listopadu, žáci ale tento školní rok strávili v lavicích pouhých šest týdnů. „Naše děti se strašně moc těší na své kamarády i na paní učitelku. Přes počítač to není ono. Odpočinou si od nás a my od nich,“ sdělila Pražskému deníku Simona Keilová, která má syna v první třídě a dceru ve školce.

„Byly to nervy, moc jsme toho probrat nezvládli. S prvňákem musíte online výuku sledovat společně, program Zoom se občas seká, někdy děti úplně všemu nerozumí,“ svěřila se Keilová, která si nemohla vynachválit učitelku. Na drátě s ní byli vždy 30 minut a následně plnili úkoly. „Protáhlo se to i na pár hodin denně, děti měly alespoň nějaký řád,“ popisuje.

Její rodina žije střídavě v Praze a v německém Lipsku. Příští týden se vrací do české metropole, aby mohl jít jejich syn do školy. Nad výukou svých ratolestí bdí společně s manželem, který pracuje na home office a ona se stará o rodinnou kavárnu. „Je to náročné, ale takhle to má teď snad úplně každý, co si budeme povídat,“ říká Keilová.

Na znovuzahájení „normální“ výuky se chystají také školy samotné. Je mezi nimi i Meridian v pražských Kobylisích.

V současné době se v ní děti učí online podle standardního rozvrhu, včetně tělocviku, hudební a výtvarné výchovy. „Žáci na dálku cvičí, zpívají, hrají na nástroje, malují a vyrábějí. Kromě toho organizujeme nepovinné virtuální výlety po celé republice i do světa,“ přibližuje ředitel Michal Hájek.

Děti takto navštívily třeba pražskou zoo, několik hradů a zámků, ale třeba i americkou zvířecí farmu, kde se setkali s jejím majitelem. „Snahou školy je, aby distanční výuka měla nejen edukativní efekt, ale také socializační rozměr,“ dodává ředitel.

Děti se musí vzdělávat

Příští středu se do lavic Meridianu vrátí prvňáci a druháci. „Možnost dítě neposlat do školy z legislativního hlediska neexistuje. Děti, které podléhají školní docházce, se musí vzdělávat,“ upozorňuje Hájek.

Výjimkou jsou situace, kdy jsou děti nemocné, případně omluvené z jiných důvodů. „Vzhledem k tomu, že ve škole studují z velké části děti cizinců, kteří žijí a pracují v Česku, je poměr žáků, které rodiče z důvodu obav nepošlou do školy poměrně vysoký,“ obává se Hájek.

Vzdělávací zařízení také řešilo, jak to udělat se stravováním. Jídelnu se nakonec rozhodlo otevřít. Ovšem ve speciálním režimu. „Tedy s rozdělením dětí na menší skupiny a zavedením větších rozestupů mezi jednotlivci,“ popisuje Hájek. V každém ročníku zde mají tři třídy s průměrně 16 dětmi. Na Meridianu je i školka, tu děti navštěvují denně a stravují se ve vlastní jídelně.

Také ve škole EDUCAnet na Chodově se budou moci školáci stravovat v jídelně. Platit v ní budou přísná hygienická pravidla. „Momentálně zjišťujeme zájem o školní družinu. Pokud o ni rodiče a zákonní zástupci zájem projeví, obnovíme ji. V družině budeme dodržovat homogenní skupiny,“ sdělil Jakub Pour, ředitel školy EDUCAnet, která sdružuje i střední odbornou školu a gymnázium.

Pokud se rodič rozhodne žáka do školy neposlat, ředitel EDUCAnet této prosbě podle vlastních slov vyhoví. „Rozumím tomu, že rodiče mohou mít ze situace kolem covidu strach,“ sdělil Pour.