Pražské děti se vrátí do škol. Kdo odmítne testování, ředitel ho nepustí

Přibližně sedmdesát tisíc žáků prvního stupně základních škol a předškoláků se v Praze připravuje na návrat do tříd. V pondělí 12. dubna ovšem nezasednou do lavic všichni, protože školáci se budou v rámci tříd střídat po týdnech distanční a prezenční výuky. Děti pracovníků klíčových profesí přitom budou moci nadále docházet do škol denně.

Škola. Ilustrační foto. | Foto: MČ Praha 2

„Ve spolupráci s hygieniky budeme denně sledovat čísla a lokace nákazy, abychom v případě jejího výskytu ve školách mohli co nejdříve izolovat pozitivně testované děti a nemuseli do karantény zbytečně posílat i ty, které prokazatelně ohroženy nebyly,“ uvedl radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti). Z přední části nosu Šíření nákazy má zabránit povinné nošení ochrany úst, které se nevztahuje pouze na děti ve školkách, a testování antigenními rapid testy, prováděnými pomocí štětečku s odběrem z přední části nosu. Děti je podstoupí každé pondělí a čtvrtek u vstupů do škol. Nechceme levné zboží z Číny. Ať děti podstoupí PCR testy, zní z pražských radnic Přečíst článek › Praha podle Šimrala stála o nasazení kvalitnějších PCR testů, které město i pilotně vyzkoušelo. Pro jejich plošné používání však není zajištěna dostatečná kapacita laboratoří, které je na rozdíl od antigenních testů musí vyhodnotit. Ale vedení metropole uvažuje o zakoupení PCR testů pro vybrané školy nebo třídy zaměřené na žáky s handicapy. Testy na pět týdnů Metropole má z centrálních zásob v první várce přislíbeno přibližně půl milionu antigenních testů, které by měly stačit na prvních pět týdnů provozu v režimu, který začne platit v pondělí. „Kdyby se objevil případ, že rodič nechce svoje dítě nechat testovat ve škole, může donést potvrzení negativního testu, které by nemělo být starší osmačtyřiceti hodin. Druhou výjimkou je potvrzení o prodělání covidu v uplynulých třech měsících,“ vysvětlil Šimral s tím, že odmítá-li rodič dítě testovat, podle platného nařízení ho ředitel nesmí pustit do školy. Spíše než námitky vůči povinným testům zaznamenal ovšem pražský radní obavy rodičů z toho, že se jiní rodiče mohou pokusit dostat své děti do tříd neotestované.