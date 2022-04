Dnes sedmiletá Natálka se narodila předčasně. A právě kvůli zpomalenému motorickému vývoji chodila na pravidelné kontroly k neurologovi. To, že dcera trpí poruchami vnímání, které jsou projevem epilepsie, si Lucie Zralá nejprve vůbec nevšimla. Až po rozhovoru s lékaři si začala vybavovat všechny ty vteřinové výpadky, které Natálka mívala.

„Poruchy vnímání naštěstí patří mezi mírné projevy epilepsie. Říkáme, že se dívá ‚do blba‘ a nevnímá nás. Jde jen o vteřiny. Například nedokáže zopakovat, co jsme jí v tu chvíli říkali,“ popsala maminka Lucie.

Výpadky vnímání brzy ustaly. A to především díky vhodné léčbě. „Léky začala brát loni o prázdninách mezi první a druhou třídou. Po přechodném zhoršení je stabilizovaná. Není tolik nepozorná a je méně unavená,“ shrnula maminka Natálka.

Příznivé výhledy

Dívka netrpí typickými epileptickými záchvaty, a tak ji nemoc v životě téměř neomezuje. Dokonce se mohla za pomoci asistentky zúčastnit i plaveckého výcviku se spolužáky. Přesto na sebe musí dávat pozor.

„Opatrnější musí být i při lezení do výšek. A také se nesmí dlouho dívat do telefonu či tabletu. Na rozdíl od vrstevníků musí také hodně spát a odpočívat,“ vypočítává Lucie, která zdůrazňuje, že se k Natálce snaží chovat, jako by byla zcela zdravá. „Chceme, aby měla normální dětství, stejně jako její vrstevníci. Je moc statečná a spokojená holčička. To pro nás bylo obtížné se s diagnózou smířit.“

Výhledy jsou zatím příznivé. „Jedná se o formu dětské epilepsie. Pokud bude zhruba do tří let od propuknutí stále čisté EEG, budeme moci postupně vysazovat léky. Pokud bude prognóza dobrá, mohla by epilepsie úplně vymizet,“ věří Lucie.

Natálka je velmi umělecky založená. Má ráda hudbu, tanec i kreslení. V loňském ročníku soutěže pro děti s epilepsií s názvem Líbí se ti, mami? získala druhé místo.

Zapojit se plánuje i letos, kdy bude téma Domácí mazlíček. „Natálka určitě nakreslí svého králíčka Pusinku, kterého jsme jí dali krátce po propuknutí nemoci. Je to pro ni kamarád a zdroj pořádné dávky psychické pohody,“ usmívá se Lucie Zralá.

EpiStop ve zkratce

Pomáhá lidem s epilepsií, jejich rodinám, ale i zdravotníkům.

Na webu www.epistop.cz najde široká veřejnost zásady správné první pomoci.

Epilepsii má v ČR přibližně 80 tisíc pacientů, v Evropě přes 6 milionů lidí (z toho 2 miliony dětí).

Epilepsie je neurologické onemocnění, které charakterizují epileptické záchvaty, které mají různou podobu – např. i pouhé zahledění, brnění končetin, výpadek paměti nebo známé křeče končetin se ztrátou vědomí.

Organizace EpiStop pořádá jubilejní desátý ročník soutěže Líbí se ti, mami?, do které mohou posílat obrázky zvířat děti s epilepsií. Soutěž trvá až do konce září. Více informací najdete na webu www.libisetimami.cz.