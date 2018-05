Národní památkový ústav převzal Invalidovnu. O víkendu bude přístupná

Po několika letech Národní památkový ústav (NPÚ) oficiálně převzal od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do své správy budovu pražské Invalidovny. Svými podpisy to dnes přímo v unikátní barokní památce stvrdily za přítomnosti ministra kultury Ilji Šmída generální ředitelky obou institucí. První návštěvníci se do části Invalidovny mimořádně podívají již o nadcházejícím víkendu.

Národní památkový ústav má v plánu v příštích letech budovu Invalidovny rekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti. V areálu by měla vzniknout expozice věnovaná historii Invalidovny, výstavní prostory by zde měly naleznout i další kulturní instituce. Působit zde pak bude edukační centrum zaměřené na kulturní dědictví. Budova by se měla rovněž otevřít kreativnímu průmyslu a kromě pracoviště NPÚ zde své sídlo nalezne také Pražský filharmonický sbor. ČTĚTE TAKÉ: Invalidovna přejde do rukou památkářů. Chtějí do ní investovat miliardu „Dnešek je významným dnem nejen pro Národní památkový ústav, ale především pro Invalidovnu, která patří mezi skvosty české barokní architektury. Během příštích několika let náš čeká nelehký úkol vrátit Invalidovně její krásu a vdechnout jí nový život," uvedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková. Open House funguje Možnost prohlédnout si budovu Invalidovny budou lidé mít již o víkendu 19. a 20. května. „Mimořádnou možnost prohlédnout si Invalidovnu mají návštěvníci o nadcházejícím víkendu. I přes probíhající přípravné práce pak chceme Invalidovnu otevřít veřejnosti v průběhu srpna, přestože to bude z pochopitelných důvodů v omezeném rozsahu,“ řekla Goryczková. „Budovu Invalidovny jsme již dvakrát otevřeli veřejnosti v rámci festivalu Open House a jsem ráda, že se NPÚ rozhodl v této tradici pokračovat,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. ČTĚTE TAKÉ: Vilgus ministryni: Invalidovnu předejte do rukou Národního památkového ústavu Rozsáhlý barokní komplex Invalidovy ležící v pražském Karlíně byl vystavěn mezi lety 1731–1737 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, přední osobnosti českého baroka. Sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Vznikl z prostředků nadace Petra Strozziho a ke svým účelům sloužil až do 30. let 20. století. V budově bylo umístěno následně muzeum a vojenský archiv. Ten se přestěhoval v roce 2014 do nových prostor a budova Invalidovny byla v roce 2015 převedena na ÚZSVM. Ten ji v květnu 2018 převedl do správy Národního památkového ústavu. ČTĚTE TAKÉ: Invalidovna a Lucerna se staly národními kulturními památkami

Autor: Richard Šedý