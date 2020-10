O nedávno realizovaném kroku se hovoří několik roků. Současný radní pro dopravu Richard Bureš (ODS) už před pěti lety coby místostarosta Prahy 1 jednal s bývalým náměstkem primátorky Petrem Dolínkem (ČSSD). Radnici centrální městské části se však podařilo nápad dotáhnout až nyní, kdy má v gesci dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

„Původně měla být tato změna součástí rekonstrukce poslední části ulice Národní, ale ta byla v loňském roce zastavena a celá lokalita se stala součástí plánu IPRu na Hradební korzo. Proto nyní dochází ke změně touto formou. Další kroky ke zklidnění celé lokality budou následovat,“ oznámil Bureš prostřednictvím facebookového profilu s tím, že parkování je v daném úseku nově podélné.

Zmiňovaný magistrátní Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) na twitterovém účtu informaci o dopravní změně v centru metropole sdílel a rozpoutal nebývale početnou diskuzi. Podobně se „hlas lidu“ šíří i na oficiálních facebookových stránkách Prahy.

Zatímco chodci a cyklisté, kteří nebudou muset inkriminovaný úsek složitě objíždět, si novinku spíše pochvalují, naopak automobilistům – hlavně rezidentům – se změna moc nezamlouvá. Podle radního Bureše však v okolí přibudou modré zóny na úkor fialových, kde mohou parkovat i návštěvníci.

⚠️ UPOZORNĚNÍ. Národní je nově obousměrná a u Jungmannova náměstí je nový kruhový objezd. Změna se týká i parkování. To je nyní podélné. pic.twitter.com/zyeAzqksmk — IPR Praha (@iprpraha) September 28, 2020

„Účelem je umožnit řidičům odjet z místa, aniž by museli zajet do 'Perlovky' a zatěžovali tak navazující ulice. Je to součást plánovaných změn. Hodnocení proběhne pozorováním a měřením,“ napsali lidé z IPR Praha v jedné z odpovědí na otázku, jaký je smysl celé akce. Praha 1 totiž chtěla omezit takzvaná „kolečka“ vozidel, která jezdí přes Národní, Perlovou, Skořepkou a ulicí Na Perštýně. Právě zde by mělo dojít ke snížení intenzity tranzitní dopravy.

Mnoho diskutujících však hodnotí (negativně) především vzhled kruhového objezdu, který vznikl u Jungmannova náměstí. „Čmáranice, hnus, parodie na kruháč,“ znějí příspěvky na sociálních sítích. Podle některých se jedná zřejmě o jediný kruhový objezd v Pražské památkové rezervaci. Magistrát se brání tím, že jde o dočasné řešení, než budou známy detaily projektu s názvem Hradební korzo, která má obnovit slávu obchodní třídy vzniklé z bývalých staroměstských hradeb za vlády Karla IV.