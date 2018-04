Národní muzeum slaví 200 let a otevírá se zdarma

Národní muzeum o víkendu připomene 200 let od svého vzniku. Osm pražských objektů se proto otevře veřejnosti zdarma.

Dvousté narozeniny jsou důvodem k pořádné oslavě. A na téhle vydělají hlavně návštěvníci metropole, kteří se vydají do objektů Národního muzea. Budou mít totiž do vybraných do expozic, výstav i běžně nepřístupných depozitářů Národního muzea vstup zdarma.

Prezidentský salonek na Vítkově

„Při oslavách našich narozenin nechceme jen nostalgicky vzpomínat na historii, ale naopak i ukázat, čím je naší společnosti Národní muzeum užitečné dodnes,” řekl k víkendovým akcím generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Návštěvníci nahlédnou třeba do Prezidentského salonku v Národním památníku na Vítkově, kde je nachystána malá výstava o československých prezidentech. Kromě expozic, výstav a vyhlídky ze střechy památníku se můžou podívat třeba i na varhanní kůr.

Zábavný workshop

Zajímavé výhledy na Prahu slibuje i balkon Letohrádku Kinských, na který není obvykle přístup. V jeho blízkosti se pak otevře veřejnosti i roubený Karpatský kostel sv. Archanděla Michaela. Skrytá zákoutí odhalí i nová budova, bývalé federální shromáždění a později sídlo Rádia Svobodná Evropa.

Na místě čeká také zábavný workshop a dílny pro celou rodinu, odborníci zde budou, stejně jako ve všech budovách Národního muzea, připraveni zodpovědět všechny dotazy a předvést svou práci.

Za přírodou a dálkami

V přírodopisném muzeu v Horních Počernicích proběhne o víkendu i City Nature Challenge, při které budou moci lidé zkoumat spolu s přírodovědci chráněné a ohrožené druhy žijící na území Prahy. V Horních Počernicích návštěvníci projdou i depozitáře Náprstkova muzea se sbírkami z Indie, Číny a Japonska.

Náprstkovo muzeum ve své budově v centru města chystá také bohatý program pro děti i dospělé, od dobrodružné bojovky přes výrobu indiánských ozdob do vlasů až po Čapkovu diskotéku. Na té se budou pouštět desky ze sbírky slavného spisovatele, který podle historiků propadl evropskému folklóru a exotické hudbě mimoevropských kultur (zájemci se musí hlásit předem).

Kam za hudbou

Za pozornost stojí i České muzeum hudby sídlící v Karmelitské ulici v budově bývalého kostela sv. Máří Magdaleny, který dříve sloužil jako klášter, stáje, sídlo poštovního úřadu a později četníků. Kromě výstavy Hudba a pohádka a stálé expozice historických hudebních nástrojů vyniká budova i svou architekturou s kupolí a asymetrickým schodištěm.

Oslavy výročí vyvrcholí v říjnu

V neděli od 14.00 hodin v Nové budově NM vyzpovídá moderátor Jakub Železný pracovníky muzea a připomene si s nimi milníky českého muzejnictví: od 15. dubna 1818, kdy skupina osvícenských šlechticů podepsala provolání o založení tzv. Vlasteneckého muzea, až po současnost muzea s 20 miliony sbírkových exponátů a patnácti budovami v Praze i mimo ni.

Národní muzeum plánuje oslavy svého výročí na celý letošní rok. V květnu se uskuteční den otevřených dveří v opravované historické budově, červenec bude věnován hudbě, srpen festivalům a září historii. V říjnu se pak oslavy propojí i se stoletým výročím samostatného Československa a vyvrcholí zkušebním otevřením zrekonstruované Historické budovy na Václavském náměstí.

Dějiny už nestíhám, říká Michal LukešBýt o krok napřed, předvídat digitální komunikaci a potřeby návštěvníků, zejména těch mladých, šikovně skloubit historii s moderním posláním muzea. „Zkrátka chovat se tak, aby nám neujel vlak,“ říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš, jehož instituce tento víkend slaví 200 let od založení a s nímž Deník přinese již v zítřejším vydání velký rozhovor.

Mluvili jsme o tom, jak zůstat v zemi rozmarných ministrů přes patnáct let manažerem na jednom postu, o obdivu k Masarykovi a národní hrdosti i humoru, o nedořešené magistrále a politické laxnosti i o tom, že kauza padělků drahých kamenů v muzeu začíná připomínat detektivku.