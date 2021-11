Expozice je sestavena chronologicky. V prvohorách naleznou návštěvníci spoustu trilobitů a zkamenělých rostlin. Mezi zkamenělinami se nachází i cooksonia – fosilie nejstarší určené suchozemské cévnaté rostliny na světě, kterou má muzeum ve svých sbírkách už více než sto let. Pochází ze sbírek Joachima Barranda a na Zemi žila asi před 432 miliony let. Měří asi šest centimetrů.

Následuje procházka historií až do čtvrtohor v českých zemích, která oživí modely pravěkých zvířat, přiblíží příběh tygra šavlozubého, mamutice i s mládětem a představí také jediného českého dinosaura Burianosaura. Vitríny v černých rámech jsou součástí návrhu, který pro Národní muzeum pomáhala vytvořit architektka Renata Slámková. Černé pohyblivé válečky nad vitrínami budou prostřednictvím světel a stínů představovat terén české krajiny. Světélkující vlákna zase rozehrají strop výstavního sálu, aby návštěvníkům připomněla, že před miliony let v těchto místech bylo pravěké moře.

Aktuálně platná vládní nařízení ohledně nemoci covid-19 zásadně nemění pravidla pro vstup do Národního muzea. Výstavy a expozice tedy jednotlivci nadále mohou navštívit bez kontroly očkování, prodělané nemoci a testů na covid-19. „Prosíme však o dodržování následujících pravidel: každý návštěvník je povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách muzea. Návštevníci musí dodržovat rozestupy 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti či žáky nebo studenty jedné školy. Prosíme také o využití dezinfekce při vstupu do muzea,“ uvádí Národní muzeum na svých stránkách.

Účastníci komentovaných prohlídek, koncertů, přednášek a jiných hromadných akcí nad 20 osob, s výjimkou dětí do dovršení 12 let, musí při vstupu do muzea prokázat, že jsou očkovaní a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo musí doložit prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Účastníci ve věku 12 až 18 let musí prokázat splnění jedné z předchozích podmínek nebo doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin.