Nové Město - Přijede-li k vám návštěva ze zahraničí a v nynějším plačtivém počasí bude chtít navštívit Národní muzeum, bude asi zklamána: muzeum je od 8. července kvůli rekonstrukci uzavřeno. Jenže to není tak docela pravda.

Budova Národního muzea na Václavském náměstí v Praze je od 8. července 2011 uzavřena. | Foto: DENÍK/Jan Horák

Uzavřena je historická budova na Václavském náměstí, ale muzeum lze navštívit - Národní muzeum totiž není jen jedna budova!

Právě pod tímto heslem zahájilo Národní muzeum v návaznosti na uzavření hlavní budovy kampaň za poznáním dalších budov a expozic muzea. V Praze mu patří pět dalších velkých budov s rozsáhlými sbírkami a kromě nich ještě jiných šest expozic umístěných v menších objektech.

Velká pětka

„Chtěli bychom, aby se naši příznivci naučili chodit do dalších budov, aby postupně poznávali naše další expozice. Proto zavádíme jako novinku muzejní pasy,“ řekl při zahájení kampaně ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Budovy s expozicemi, jež se staly součástí muzejního pasu, bychom – podle vzoru africké zvířeny – mohli nazvat vekou pětkou. Je to především nová budova (bývalé sídlo Federálního shromáždění) s adresou Vinohradská 1. Byla Národnímu muzeu přislíbena v roce 2006 a fakticky ji začalo využívat loni. Byla tam do depozitářů umístěna část sbírek a velké prostory byly vyklizeny a přizpůsobeny výstavním účelům.

V budově zatím nejsou stálé expozice, ale krátkodobé i dlouhodobé výstavy. Již od loňského září je otevřena rozsáhlá výstava Poklady Moravy, která ukazuje hlavně sbírkové předměty z Moravského zemského muzea. Postupně se však na ní představily jednotlivé moravské kraje či regiony, momentálně je to Moravsko-slezský kraj. Výstava potrvá do 10. srpna. Naproti tomu krátkodobá výstava Muzeum 3000, která představuje moderní muzejní technologie, potrvá jen do 27. července.

Do „velké pětky“ patří také Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur na Betlémském náměstí, kde momentálně probíhá výstava Egyptské mumie, která představuje tyto exponáty po čtyřiceti letech a potrvá až do konce září.

Pětice, pro kterou byl muzejní pas vydán, zahrnuje ještě Národní památník na Vítkově, kde je nyní zajímavá expozice Jak jsme (ne)volili, a Národopisné muzeum v letohrádku Kinských na Smíchově, známém též pod označením Musaion. Nyní je v něm kromě stálé expozice ještě výstava Zbojníci – Hrdinové, nebo zločinci?, jež potrvá do 20. listopadu.

Pětici uzavírá České muzeum hudby, jehož aktuální expozice je věnována 170. výročí narození Antonína Dvořáka a potrvá až do 29. února příštího roku. Muzeum sídlící v Karmelitské ulici na Malé Straně se až do roku 2001 jmenovalo Muzeum české hudby a je samo exponátem: kdysi v jeho budově býval kostel.

Samostatná muzea patřící pod Národní muzeum mají i dva největší čeští hudební skladatelé - Antonín Dvořák v letohrádku Amerika v ulici Ke Karlovu 20 a Bedřich Smetana na Novotného lávce, a dále Jaroslav Ježek – jde o jeho bývalý byt v Kaprově ulici.

Dalšími expozicemi Národního muzea jsou Lapidárium na Výstavišti, Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Palackého ulici a stálá výstava z odkazu malířky Ludmily Jiřincové ve Chvalském zámku v Horních Počernicích.

Mimo Prahu má Národní muzeum dalších dvanáct stálých expozic, většinou na různých zámcích nebo jiných historických stavbách.

Muzejní pas ušetří

Návštěvníci, kteří si zakoupí v jedné z budov „velké pětky“ (nebo v muzeích Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany) muzejní pas, zaplatí návštěvu jen čtyř z nich – prohlídku páté mají zdarma. Pokud vyplní registrační formulář, budou pravidelně dostávat informace o dění ve všech objektech muzea a současně získají možnost využívat dalších benefitů: účast v soutěžích o publikace, volné vstupy, slevy, exkluzivní prohlídky míst, kam se běžný návštěvník nedostane atd. Pasy platí zatím pouze pro jednotlivce, rodinné se připravují.

Čtěte také: Národní muzeum zajímá názor návštěvníků