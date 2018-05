Národní muzeum našlo převratný unikát: nejstarší rostlinnou makrofosílii světa

Tuto sobotu a neděli 5. a 6. května vypraví České dráhy parní vlak z pražského hlavního nádraží do Lužné u Rakovníka. Tam bude připraven Parní víkend v železničním muzeu Českých drah. Milovníci železniční historie si můžou oba dva dny naplánovat také krátký výlet parním vlakem z Lužné do Rakovníka nebo v sobotu až do Žatce. Tady se mohou setkat s "Kremákem".