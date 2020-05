Prohlédnout si dočasné výstavy o sametové revoluci a dějinách českých tištěných médií přišli i Francesco a Claudia, studenti politických věd a zároveň životní partneři ze Sicílie.

Intimní podívaná

„V Praze jsme na stáži od září a rozhodli jsme se tady zůstat i po vypuknutí koronavirové krize,“ řekla Pražskému deníku Claudia.

Město si dvojce zamilovala a chce po uvolnění restrikcí cestovat po českých regionech. „Návštěva Národního muzea zapadá do naší chuti po poznání a motivy k ní jsou ostatně také studijní. Každopádně je to krásná podívaná i z pohledu architektury,“ dodala Claudia, podle které je prožitek z paláce intenzivnější právě v atmosféře s minimem návštěvníků.

Ti by měli postupně přibývat a to i díky v dohledné době očekávanému znovuotevření stálých expozic, na které tradičně chodí hodně rodin s dětmi. Jako první by měla být znovu na svém místě sbírka minerálů.

Objekty už má Národní muzeum otevřené všechny kromě budovy bývalého Federálního shromáždění. Tunel, který ho propojuje s historickou stavbou, je v provozu včetně působivých projekcí na zdech. Do 15. června je vstupné zlevněné na polovinu.

On-line výstavy budou pokračovat

Během nucené uzavírky muzem pořádalo výstavy on-line. "K dnešnímu dni jsme zveřejnili celkem 13 on-line výstav a zájem o ně nás mile překvapil. Jejich návštěvnost se za dva měsíce přiblížila ke 100 tisícům. Určitě bychom tak chtěli naše výstavy i do budoucna propagovat také v on-line prostoru," sdělil Pražskému deníku ředitel Národního muzea Michal Lukeš. Podle něj dobu uzavření objektů vedení muzea dobře využilo i na údržbu a drobné opravy prostor.

Soukromá Galerie Václava Špály na Národní třídě se první den po obnovení provozu těšila podobnému zájmu veřejnosti jako v běžných časech. Vstup na prodlouženou výstavu figurálního sochaře Davida Moješčíka, která měla původně končit v polovině března, je tento týden zdarma.

„Je to pěkná výstava velmi nápaditého autora. Jsem moc ráda, že se život vrací do normálu. Nejvíc mě tíží to, že zůstávají de facto zavřené hranice. Jednak mi je to proti srsti jako přesvědčené eurofederalistce, jednak se mě to dotýká i osobně, protože má dcera žije v Německu a syn v Polsku,“ svěřila se Květa, která do malé galerie zavítala při procházce centrem.

V oblibě má také výstavní prostory ve Veletržním paláci a Centru současného umění DOX.

Chybí cizinci

Populární holešovická galerie otevírá po dlouhé odmlce až za dva týdny. „Úterky máme tradičně zavřeno a v květnu a červnu budeme mít zavřeno i v pondělí. Důvod je prostý: zhruba čtyřicet procent našich návštěvníků jsou zahraniční turisté a deset procent školy. O obě skupiny teď přijdeme a je třeba vybalancovat výnosy ze vstupného a náklady na provoz,“ vysvětlila mluvčí DOX Hana Janišová.

Instituce se chystá se znovuotevřením zahájit dvě nové expozice a zároveň prodlužuje dvě už zahájené. „V prostorách Centra současného umění DOX budou dodržována zvýšená hygienická opatření v souladu s vládními nařízeními a opatření v rámci iniciativy Nocovid, aby se návštěvníci cítili bezpečně, dodala Janišová.

Program se nemění, jen posouvá

Od včerejška jsou veřejnosti přístupné výstavní prostory Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Ta s restartem uvádí hned tři přehlídky současných českých a slovenských tvůrců. Jedna z nich je v Trojském zámku, který má nově zrestaurované schody.

GHMP chce jinak realizovat všechny naplánované výstavy, které je třeba kvůli situaci jen „posunout v čase“. Podle ředitelky Magdaleny Juříkové je nicméně v některých případech vše závislé na vývoji situace v zahraničí. „Například výstavu Ivana Meštroviće ohrozil nejen koronavirus, ale i zemětřesení na území Chorvatska,“ vysvětlila.

"Tamní ministerstvo kultury tudíž řeší jako prvořadou otázku obnovu poškozených muzejních budov a dalších památek, a naše předběžná domluva směřuje k září příštího roku, kdy je pravděpodobná podpora projektu jistější,“ doplnila.

Už na červen se přitom chystá retrospektiva světoznámého fotografa Antonína Kratochvíla a na závěr roku výstava mexické malířky Fridy Kahló.

GHMP také do odvolání vyhradila každý den mezi 10. a 12. hodinou jako návštěvní dobu pro seniory. Podle vedení jde o „vstřícný krok k těm, kteří se cítí pandemií nejvíce ohroženi“.