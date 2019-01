Narodil se šestikilový vnuk legendárního lachtana Gastona

Praha - Mládě lachtana jihoafrického se narodilo ve venkovní expozici pražské zoologické zahradě ve středu 27. května okolo šesté hodiny ráno. Sameček vážil šest kilogramů. Vnuka legendárního lachtana Gastona, který při povodní v roce 2002 doplaval až do Německa, museli chovatelé ihned po porodu přemístit i s matkou do zázemí. Mláďata lachtanů totiž mají smáčivou srst, a proto nemohou do vody.

Mládě lachtana chvíli po porodu - ilustrační snímek | Foto: Zoo Praha/Antonín Vaidl

Matkou malého lachtánka je samice Abeba, otcem lachtan Meloun. Pražská zoo má ve své expozici momentálně šest lachtanů jihoafrických: samce Melouna, jeho matku Julinku, tchýni Báru, mládě Wendy (která teď oslavila své druhé narozeniny) a Abebu s malým samečkem. Matka s mládětem budou muset ještě po nějakou dobu zůstat v zázemí, ale pražská zoo svým návštěvníkům nabízí možnost sledovat je na obrazovce umístěné u Vzdělávacího centra. Lachtaní rodinu je možné pravidelně vidět při komentovaných krmeních a setkáních, která od 1. června probíhají každý den (kromě pátku) od 13.30 hodin u expozice lachtanů.

