„Vnímáme, že vláda na jednu stranu chce trhy pro farmáře i pro nakupující zachovat, což by bylo pozitivní, na druhou stranu nové nařízení zároveň předepisuje, že na farmářském trhu nesmí být více než 20 osob na 400 metrů čtverečních,“ uvedla facebooková stránka Farmářské tržiště Náplavka.

Jiří Sedláček ze spolku Archetyp, který pořádá farmářské trhy také na Kubánském náměstí a na „Heřmaňáku“ v Holešovicích, tvrdí, že tato podmínka je prakticky nerealizovatelná. „Jde o 20 osob na čtverci 20 krát 20 metrů, čili na každého člověka má připadat plocha v průměru 4 krát 5 metrů, což mnohonásobně převyšuje obecně předepsaný dvoumetrový odstup (čili plochu 2 krát 2 metry) nařízený například pro vnitřní prostory supermarketů,“ popsal Sedláček v příspěvku.

Organizátoři jsou navíc podle krizového opatření odpovědní rovněž za to, kolik se na lidí se na trzích pohybuje. Jenže většina podobných akcích se koná ve veřejném prostoru, kudy mohou procházet nejen nakupující, ale rovněž také náhodní kolemjdoucí.

Vážení spoluobčané, pokud nebudeme všichni dodržovat opatření, hrozí nám další významná omezení. Bez spolupráce s občany to nemůže zvládnout žádná vláda na světě. Prosím, sdílejte ?? https://t.co/hPdwh1v9jb — Andrej Babiš (@AndrejBabis) October 25, 2020

„I pokud bychom farmářský trh oplotili a zanechali jeden až dva vstupy, nakumulovalo by se u vstupů větší množství lidí, což by opět šlo proti nařízení nebo by se tvořily neúměrně dlouhé fronty s odstupy nejméně čtyři metry,“ odůvodnili organizátoři zrušení sobotních farmářských trh. Archetyp na webových stránkách uvedl, že se nekonají ani čtvrteční ani sobotní trhy na „Kubáni“. Ruší se rovněž holešovický bleší trh.

Městská část Praha 6, která je spolupořadatelem Trhů na Kulaťáku, oznámila, že si lidé nenakoupí ani na Vítězném náměstí. „Dohodli jsme se, že splnění opatření k pořádání trhů, která jsou nyní požadována, nelze bezpečně garantovat. Proto se sobotní Trhy na Kulaťáku v zájmu ochrany lidského zdraví dočasně ruší,“ píše se ve facebookovém příspěvku.

Fungují však farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Radnice Prahy 3 omezila počet stánků i nabízených produktů, tržiště na „Jiřáku“ oplotila a pořadatelé dovnitř pouští jen určitý počet zákazníků.