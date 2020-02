/FOTOGALERIE/ Pražské náměstí Pod kaštany, kde sídlí ruské velvyslanectví, zřejmě nově ponese jméno zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Předseda klubu Spojených sil Jiří Pospíšil v pátek na twitteru uvedl, že TOP 09 přejmenování podpoří, a primátor Zdeněk Hřib (Piráti) serveru Aktuálně.cz řekl, že změna má v koalici dostatečnou podporu a rada města by o ní mohla hlasovat ještě do konce měsíce.

Ruská ambasáda v Praze. | Foto: ČTK

S přejmenováním podle serveru nově souhlasí místopisná komise a mohlo by se slavnostně uskutečnit 27. února, kdy uplyne pět let od Němcovovy vraždy. Místopisná komise souhlasila také s pojmenováním veřejného prostranství po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Její jméno by mohla nést promenáda, která by v Královské oboře ve Stromovce vedla od Místodržitelského letohrádku, píše Aktuálně.cz.