Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) totiž zahájil modernizaci stanice. Zakázku získalo koncem května sdružení firem Strabag a AŽD Praha s cenou 1,3 miliardy korun. Jde o jednu z největších investic DPP za poslední léta. Práce potrvají do konce února 2024.

Modernizace je rozložena do tří etap: zbudování výtahů, oprava vestibulu a nástupiště a výměna eskalátorů za nové. Stanice bude zcela uzavřena ve třetí etapě, kdy se budou měnit eskalátory. „Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je v rámci oprav a rekonstrukcí stávající dopravní infrastruktury v metru letos největší investiční projekt Prahy a DPP,“ uvedl pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Modernizace stanice bude probíhat většinou za provozu, ale na určitou dobu bude třeba stanici zcela uzavřít. „Podle aktuálního harmonogramu by to mělo být od ledna do října 2023. Bude ale záležet na geologické situaci, jak rychle budeme moci postupovat s ražbami a jestli budeme moci používat trhací práce,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Modernizace začala budováním dvojice výtahů. První dopraví cestující z nástupiště do 60 metrů dlouhé přestupní chodby, na jejímž konci bude druhá dvojice výtahů, která cestující vyveze na povrch. Kolem výtahů budou kvůli protipožárním předpisům zbudována i úniková schodiště. Pro vyústění výtahů vybuduje DPP samostatný kiosek u Vinohradské ulice nedaleko zastávky tramvaje. Celková hloubka šachet a štol bude zhruba více než 50 metrů pod povrchem náměstí. S výměnou eskalátorů se začne, jakmile se bude blížit prorážka výtahové šachty do stanice.

Ve fázi projektování je také modernizace stanic Flora a Českomoravská. „Projektanti připravují bezbariérové zpřístupnění i pro stanice Křižíkova a Malostranská, a v neposlední řadě novou, šedesátou druhou stanici metra Depo Zličín,“ řekl ředitel DPP Petr Witowski. „V Praze 3 máme tři stanice metra a doposud není žádná z nich bezbariérová. Vím, že tohle je věc, která zajímá nejen cestující s handicapem, ale také rodiče s kočárky a řadu dalších skupin, pro které je cesta po eskalátoru nepříjemná či dokonce nemožná. Nový výtah je proto vítanou změnou,“ uvedl starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).