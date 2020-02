Pražští radní posvětili hlasováním hned dvě iniciativy, které mohou být vnímány jako symbolické „políčky“ Kremlu. Kromě náměstí Borise Němcova totiž ve stejný den vznikne v nedaleké Stromovce Promenáda Anny Politkovské. Novinářku, která byla stejně jako Němcov tvrdou kritičkou režimu prezidenta Vladimira Putina, zastřelili v Moskvě v roce 2006. V obou případech putovali do vězení vykonavatelé zločinů. Jejich organizátoři ale zůstávají neznámí a podle Putinových odpůrců se o jejich vypátrání ruská justice ani nesnaží.

„Praha se tímto gestem zařadí k několika dalším metropolím, které stejným způsobem poukazují na neutěšený stav politických poměrů v dnešním Rusku,“ konstatuje důvodová zpráva k rozhodnutí rady o přejmenování náměstí, jež se doteď jmenovalo Pod kaštany.

Projev rusofobie

Jméno Borise Němcova nese od předminulého roku i prostor před ruskou ambasádou ve Washingtonu. Zopakování stejného kroku v Praze je z některých stran vnímáno jako „zbytečná provokace“ vůči Rusku. „Jde jednoznačně o krok politický. Klasický projev malé upatlané čecháčkovské snahy někomu to nandat a být u toho schován za bukem,“ tlumočil už dříve stanovisko českého prezidenta Miloše Zemana jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Za projev rusofobie označil rozhodnutí Prahy někdejší velvyslanec v Rusku i na Ukrajině Jaroslav Bašta. Chystaná změna vyvolala rozruch také mezi proputinovskými skupinami na sociálních sítích. „A před americkou ambasádou přejmenujeme ulici po generálu Sulejmáním,“ napsal například na Facebooku uživatel Anavi Anrokop.

Kvůli přejmenování náměstí v Bubenči si nikdo s výjimkou ruských diplomatů nemusí „přepisovat“ adresu, protože jinak je prostranství neobydlené. Za změnou jména je několik let trvající snaha a petice, kterou inicioval místní zastupitel Strany zelených Petr Kutílek. „Impulzem k tomu pro nás bylo přesvědčení, že naše země má aktivně vystupovat na obranu lidských životů, práv a demokracie ve světě. Pokud to zrovna nedělá dost jasně vláda, mělo by to dělat naše hlavní město,“ prohlásil Kutílek.

Hřib: Uvítá to řada Rusů v Praze

V reakci na jeho kampaň vznikla také „protipetice“ za zachování dosavadního pojmenování náměstí. Její organizátoři tvrdí, že „se pražská čtvrť Bubeneč stala terčem politiků snažících se získat body prostřednictvím protiruských útoků a návrh na přejmenování nebyl městem představen místnímu obyvatelstvu“.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) si však za rozhodnutím, které je plně v kompetenci obce, stojí. „Jsem přesvědčený, že to celá řada ruských občanů žijících v Praze uvítá. Protože pojmenováváme náměstí po jejich významném liberálním politikovi. Praha vyjádřila hlasováním rady své stanovisko jasně. Myslím si, že je důležité připomínat si lidi, kteří položili život za ideje demokracie. Boris Němcov je bezpochyby jedním z nich,“

Také Žanna Němcovová označila před čtvrtečním ceremoniálem na serveru Aktuálně.cz krok Prahy za poctu, nikoliv provokaci. „Je to významné pro řadu Rusů, kteří sdílejí politické postoje mého otce. Pro ruské úřady jde navíc o dobrý důvod se nad sebou zamyslet,“ řekla dcera Borise Němcova.