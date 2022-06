Scheinherr odmítl kritiku opozičních uskupení v pražském zastupitelstvu ANO a ODS, ale i své kolegyně v radě města Hany Marvanové (STAN). Podle kritiků měl o podání trestního obvinění kolegy informovat, ihned je začít řešit a nečekat jen na výsledky policejního vyšetřování.

Scheinherr to odmítl. Kdyby cokoliv řekl, tak by podle něj aktéři kauzu velmi rychle zametli pod koberec a k ničemu by to nevedlo. Řešit podobná podezření ve stranických aparátech je podle něj praktika patřící do minulosti. "Odpovědný politik má toto řešit s policií, nezametat to pod koberec politické strany a udržet mlčenlivost," řekl.

Dodal, že z pozice předsedy dozorčí rady DPP zároveň po celou dobu prosazoval a také prosadil systémová opatření vedoucí ke kontrole veřejných zakázek. Patří mezi ně podle něj nová směrnice týkající se zakázek, metodika jejich zadávání nebo standardizace smluv. "Smlouvy jsou například nově z většiny podepisovány pouze elektronicky, tak aby nedošlo během podpisového kolečka k nějakým změnám," doplnil. Kritika, že manažersky selhal, je tak podle něj bezpředmětná.

Náměstek také řekl, že mu v souvislosti s kauzou chodí výhrůžné e-maily. "Byly to většinou anonymní výhrůžky typu že jsem práskač, udavač, že by mě měli pověsit a podobně," řekl.

Předseda zastupitelského klubu Prahy Sobě Jan Čižinský řekl, že v Praze existuje "síť lidí, kteří se znají 20 či 30 let", a netýká se to zdaleka jen hnutí STAN. "Tahle síť se dneska strašně bojí, že se politika v Praze fakt změní," řekl. Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) pak dodal, že kvůli kauze se na situaci v české metropoli zaměří i Evropská investiční banka, která městu nedávno schválila úvěr na stavbu linky metra D ve výši 22,76 miliardy korun. "Byl jsem ujištěn, že tato evropská instituce, která si zakládá na své reputaci, tuto situaci nepodcení a bude ji velice podrobně monitorovat," řekl náměstek.