/VIDEO/ Pár minut po půlnoci zadržela hlídka městské policie v Praze 7 mladíka, který krátce před tím odcizil z prodejny potraviny i s nákupním košíkem. Vzhledem k tomu, že hodnota odcizeného zboží nepřesáhla 5 tisíc korun, bude přestupek řešit správní orgán.

Krádež v obchodě s potravinami. | Video: MP Praha

Když člověk před odchodem z obchodu vybrané zboží zaplatí, je to nákup, když ne, je to krádež. Snad si to už bude napříště pamatovat i mladík, který krátce po půlnoci „nakupoval“ v ulici Milady Horákové v pražských Holešovicích.