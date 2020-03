Ten, kdo potřebuje nakoupit potraviny či vyzvednout důležité léky a bojí se kvůli nákaze jít do obchodu, může zavolat na novou telefonní linku. Určena je hlavně pro osamělé seniory v Praze. Novou službu zřídila organizace Život 90 ve spolupráci s hlavním městem. Nabídnout svou pomoc mohou i studenti, kteří mají kvůli zrušení výuky volno.

Pražský magistrát seniorům doporučuje omezit návštěvu míst s vyšší koncentrací osob, jako jsou supermarkety, pošty, lékařská zařízení nebo městská hromadná doprava.

Vedení města zároveň jedná s online obchody Rohlík.cz a Košík.cz, které rozvážejí nákupy zákazníkům domů. Senioři by si mohli vybírat základní potraviny a hygienické prostředky z nabídky připravených nákupů v hodnotách 200, 300 a 400 korun.

Používejte e-recept, radí lékárníci

Riziko nákazy koronavirem podle Ústřední epidemiologické komise hrozí i v čekárnách a ordinacích lékařů. Je třeba připomenout, že lidé, kteří potřebují vyzvednout léky, mohou využít elektronický recept. Stačí svému praktikovi zavolat.

Česká lékárnická komora zvýšený zájem o elektronické recepty zatím neeviduje. „Lidé nenakupují více léků než obvykle. Více však shánějí dezinfekční gely,“ řekla mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová. Podle ní není potřeba se léky zbytečně zásobit.

E-recept si mohou přeposlat mezi sebou

„Léky by pak ležely lidem doma a nebyly by k dispozici v lékárnách pro akutní případy,“ dodala Bažantová. „Prosíme ale, aby lékaři vystavovali elektronický SMS recept jen těm pacientům, kteří umí manipulovat s telefony. Našim členům jsme doporučili, aby se telefonů svých pacientů nedotýkali. Zároveň lidi žádáme, aby si neslinili prsty, když nám podávají recept nebo peníze. Velmi nám to pomůže.“

Člověk, který neumí manipulovat s telefonem, může po-žádat o vyzvednutí léku někoho z rodiny. „Mohou si i přeposlat SMS s e-receptem mezi sebou. Opisovat SMS ručně ale nedoporučujeme, lidé pak pletou znaky jako I a 1 nebo O a 0,“ dodala Bažantová.