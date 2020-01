Memorandum, jehož text vychází z podobného dokumentu z roku 2014 a toto pondělí jej schváli současní pražští radní, podepíše kromě zástupců Prahy ještě vedení žižkovské radnice, Ministerstvo kultury ČR a pod něj spadající Národní filmový archiv (NFA) i společnost Žižkov Station Development, která sdružuje České dráhy a developera Sekyra Group jakožto vlastníky pozemků.

Stejně jako před lety ani teď nejsou v memorandu stanovené žádné termíny ani konkrétní plán. „Předmětná nemovitost je kulturní památkou, která by se do budoucna měla stát centrem nové vznikající čtvrti. Objekt by se měl stát nově přirozeným společensko-kulturním centrem, jehož význam nebude vzhledem k předpokládanému obsahu činností pouze lokální, ale celopražský,“ uvedl pouze v magistrátní tiskové zpráě radní pro oblast majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Podobně jako Chabr i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) občanům slibuje znovuoživení lokality.

Developer postaví nájemní byty

Zatím si však jednotlivé subjekty spíše „rozparcelovaly“ budovu, která byla otevřena 1. března 1936. „Hlavní město Praha společně s Městskou částí Praha 3 mají zájem nabýt nebytové jednotky vymezené v severním křídle budovy Nákladového nádraží Praha-Žižkov s cílem vybudovat zde školu,“ píše se v textu s tím, že politici by se museli dohodnout s developerem, aby se podílel na financování.

Sekyra Group totiž plánuje v jižní části památkově chráněné budovy vybudovat komerční nebytové prostory a zároveň „má zájem dále nabýt právo dvoupodlažní střešní nástavby s cílem realizovat zde nájemní byty“, kde by po dohodě s magistrátem mohli bydlet například zástupci potřebných profesí jako učitelé, hasiči či zdravotní sestry.

Čelní stranu s výhledem na Olšanskou ulici a ikonický žižkovský vysílač by podle memoranda obývali pracovníci NFA. Filmový archiv totiž nyní sídlí v poněkud nedůstojných prostorách v Malešické ulici, která sousedí s pozemky po bývalém nákladovém nádraží, kde má vyrůst nová městská čtvrť.

Neshody o tramvaj blokují úpravu Želivského ulice

Radnice Prahy 3 připravovaný podpis memoranda jednoznačně vítá, ale v jednom bodě se podle informací Pražského deníku jedná o „bolestný kompromis“ po několika letech jednání. Mezi smluvními stranami totiž neexistuje jasná shoda v tom, kudy přesně má vést tramvajová trať. Memorandum tvrdí, že hlavní město získá do vlastnictví pozemky severně od budovy jako územní rezervu pro případnou budoucí trasu metra (uvažuje se, že nová linka D z Náměstí Míru spojí právě přes Žižkov a Vysočany také „áčko“ s „béčkem“) a také pro vedení tramvajových kolejí.

Ideální variantou pro dopravní podnik je napojit stávající trať z Olšanské ulice skrz budovu, což se moc nelíbí ani žižkovské radnici ani Národnímu filmovému archivu, jemuž by ubyly prostory pro kanceláře. Praha 3 by ráda, aby tramvaje jezdily kolem nákladového nádraží tak, jak to bylo v původních plánech.

„Nejasnosti nám blokují některé projekty jako třeba revitalizaci ulice Jana Želivského. Magistrátní Technická správa komunikací nechce do doby, než bude definitivně rozhodnuto, nic dělat. Městský Institut plánování a rozvoje zase dělá trochu mrtvého brouka, což v tomto případě chápu, protože je to spíše politický spor,“ řekl Pražskému deníku předseda radničního výboru pro územní rozvoj Matěj Žaloudek (Zelení) s tím, že Praha 3 počká na konečné usnesení městské rady.