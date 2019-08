Tramvaje v Praze vozily mrtvé vojáky, uhlí i pivo. Vrátí se vozy na odpad?

Po sto letech by se mohly objevit v hlavním městě znovu nákladní tramvaje. Vozy na odpad by jezdily do spalovny v Malešicích. Podle Pražských služeb se nyní odborníci z ČVUT zabývají smysluplností projektu. Vedení metropole se však soustředí spíše na rozvoj tramvajové sítě pro cestující.

Na začátku 20. století koněspřežné tramvaje začaly v Praze nahrazovat elektrifikované tratě, jenže modernizace a další budování netrvaly moc dlouho. Zastavila je první světová válka. Tehdy ještě téměř neexistovaly nákladní automobily, koně museli do bojů a povozů byl nedostatek, což způsobovalo problémy v zásobování. Okolo roku 1916 tak byl zaveden provoz nákladních tramvají, jimiž se přepravovalo palivo (hlavně uhlí), potraviny a jiné suroviny. Pražskými ulicemi po kolejích pak dokonce jezdily i pohřební vozy. Elektrické podniky král. hl. m. Prahy (předchůdce současného dopravního podniku) se inspirovaly v italském Miláně a z vojenských nemocnic vozily na hřbitovy padlé z fronty. První pohřební travmaj se rozjela v pondělí 22. října 1917 ve tři hodiny odpoledne. Byl to motorový vůz číslo 152 upravený pro převoz rakví. Kudy pojede tramvaj před hlavní nádraží? Praha se dohodla s ministerstvem Přečíst článek › „Zkušební jízda provedena byla tím způsobem, že ve zmíněném pohřebním voze byly od c. a k. posádkové nemocnice čís. 11 na Karlově náměstí dopraveny dvě rakve s mrtvolami vojenských osob, jednak na hřbitovy Olšanské, jednak na hřbitovy Vinohradské,“ psala Správní rada Elektrických podniků vojenskému velitelství. Z nákladní tramvaje vznikla „mazačka“ Raritou ve vznikajícím Československu byly rovněž tramvaje na smetí, které svážely odpad do Sokolské ulice. Odtud pak putoval na vysočanskou skládku. Od kobyliské smyčky dokonce ještě na začátku devadesátých let vedly koleje, které kdysi pokračovaly k nedaleké skládce. Atlas tramvají uvádí, že v době první světové války a těsně po ní vyrobil Ringhoffer pro Prahu pět nákladních motorových vozů a později ještě tři další. Kromě komunálního odpadu tramvaje vozily třeba i pivo. Po roce 1922 nákladní provoz znovu pomalu utichal. Prahu zasypal sníh a do akce musela pluhová tramvaj. Podívejte se Přečíst článek › Dopravní podniku (DPP) sloužil v minulých letech k přepravě nákladu oranžový služební vůz číslo 5572, z něhož se však stala populární mazací tramvaj neboli „mazačka“. Kdo ví, jak by si mezi fanoušky v budoucnu vedla „popelářská“ tramvaj. Odpadková Cargotram je v současnosti k vidění Curychu, nákladní soupravy od roku 2017 znovu jezdí i v Drážďanech, které začaly s tramvajovým zásobováním „Skleněné továrny VW“ už na počátku tisíciletí. Ve Vídni a Amsterdamu podobné projekty dlouho nevydržely. Prague City Cargo V květnu 2017 podepsali zástupci firmy Huawei, dopravního podniku, Pražských služeb a ČVUT memorandum o zahájení projektu Prague City Cargo. Uvažovalo se, že by nákladní tramvaje s odpadem mohly začít jezdit zhruba v roce 2020. Teď - o rok dříve - podle Radima Many, mluvčího městské firmy Pražské služby, odborníci z ČVUT teprve pracují na zhodnocení, zda by napojení malešické spalovny na městský kolejový systém bylo ekonomicky a technicky proveditelné a přínosné. Z populární mazací tramvaje se nově stal i kropicí vůz Přečíst článek › Současný návrh takzvané cargo tramvaje počítá s tím, že by speciálně upravené soupravy svážely odpad v nočních hodinách v hermeticky uzavřených obalech z několika sběrných míst na okrajích metropole. „Opatření dáme přednost teprve tehdy, když se prokáže nezpochybnitelný ekonomický nebo environmentální přínos takového projektu,“ sdělil agentuře ČTK primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Praha podle Scheinherra o využití nákladních tramvají i pro jiné účely neuvažuje, protože tramvajová síť je už teď vytížena městskou hromadnou dopravou, kterou rada preferuje. Magistrát momentálně pracuje na modernizaci Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích. Městský Institut plánování a rozvoje připravil také studii prodloužení tramvajové trati ze zastávky Ústřední dílny DP přes Štěrboholskou spojku k obchodnímu centru Europark. Odtud by pak mohly pokračovat nákladní vozy do malešické spalovny. Spalovna je zase ekologičtější. Část zařízení prošla modernizací Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň