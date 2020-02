Pětici lidí, které Česká republika začátkem února evakuovala kvůli šíření nového koronaviru z Číny, opustí pražskou Nemocnici Na Bulovce v pondělí. Dnes o tom informoval mluvčí Hygienické stanice Hlavního města Prahy (HSHMP) Zbyněk Boublík. Na informaci upozornila Česká televize. Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem, testy na nemoc COVID-19 byly u nich negativní. V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 75 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala.

Snímek z infekční kliniky pražské Nemocnice Na Bulovce z 27. ledna 2020. | Foto: ČTK

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.