Primátor žádá o pomoc. Lůžka v pražských nemocnicích brzy nemusí stačit

Co den, to nelichotivý rekord. Počet lidí nakažených koronavirem raketově roste, a to jak na celorepublikové úrovni, tak v metropoli.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) cestuje v MHD s rouškou, jak nařídil všem. | Foto: Zdeněk Hřib, twitter

Zatímco minulé pondělí odhalily testy v hlavním městě 458 nových případů covidu-19, ve středu to byl už takřka dvojnásobek. V pátek pak padl rekord. Hygienici v Praze napočítali 1386 nových lidí nakažených koronavirem. Ani o víkendu se ale situace nezlepšila. Přežil jsem covid, oddychl si europoslanec Pospíšil. Propustili jej z nemocnice Přečíst článek › Za sobotu sice přibylo „jen“ 665 případů, nicméně opět jde o rekordní číslo. O víkendu zatím hygienici nezaznamenali vyšší přírůstek. V neděli přibylo 415 případů. Za uplynulý týden tak v Praze připadá na 100 000 obyvatel zhruba 373 případů nákazy. Černý scénář na konci měsíce? Primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) se proto v sobotu obrátil na Pražany s výzvou, aby pomohli nepříznivou situaci zlomit. „Chci Vás požádat o pomoc. Pokud bude současný vývoj pokračovat, začnou docházet kapacity lůžek v nemocnicích,“ varoval první muž metropole na Facebooku. Podle modelů, které má k dispozici, by se černý scénář mohl začít naplňovat na přelomu října a listopadu. „Budoucnost věštit nelze. Přesto jde o náznak toho, co se bude dít. A to, že počty hospitalizovaných budou stoupat, je realitou,“ myslí si. Lidé by přitom měli začít především u sebe. „Je to teď opravdu hodně na každém z nás, jestli šíření nákazy zmírníme,“ říká Hřib. „Buďme odpovědní k našim zranitelným spoluobčanům, dodržujme pravidla 3R a nainstalujme si všichni e-roušku,“ dodává. Vedle toho také doporučuje více se věnovat péči o své zdraví, posilovat imunitu a dost spát. V metru přibývají bezkontaktní dávkovače dezinfekce. Dočkají se všechny stanice Přečíst článek ›

