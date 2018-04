Nájezd na Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany se otevře. Pouze dočasně

Od pondělí se otevře nájezd na Pražský okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany a to až do konce rekonstrukce Libušské ulice. Řidičům by to mělo výrazně urychlit cestu. Média o tom informoval starosta městské části Praha – Libuš Jiří Koubek. Jde ovšem o dočasné opatření. Před finálním zprovozněním křižovatky totiž libušská radnice požaduje vybudování obchvatu. Křižovatka je přitom uzavřena od otevření úseku okruhu v roku 2010.

Libušská ulice je uzavřená od začátku dubna a to v místě komplikuje dopravu. Uzavírka potrvá až do konce letošního roku. Oficiální objížďky vedou přes Vestec nebo Cholupice. Řidiči teď dostanou možnost napojit se rovnou na okruh a dostanou se tak do centra. ČTĚTE TAKÉ: Zítra začne rekonstrukce Libušské ulice. Očekávají se dopravní komplikace Oprava Libušské ulice Libušská radnice odmítá zprovoznění křižovatky do doby, než bude hotový plánovaný okruh Písnice. Zatím není jasné, kdy se začne stavět. Křižovatka je uzavřená od roku 2010, kdy začal fungovat úsek okruhu mezi D1 a D5. Rekonstrukce Libušské ulice je rozdělena na dvě etapy. Po většinu času bude uzavřen výjezd z Písnice na Dolní Břežany. V současné době dělníci staví kruhový objezd na křižovatce Libušské ulice s Kunratickou spojkou. Bude hotova do konce června. ČTĚTE TAKÉ: Libušská ulice projde rekonstrukcí. Očekávají se dopravní komplikace Změny v MHD Souběžně bude opravena Libušská od křížení s ulicí K Vrtilce na jih Písnice. Druhá fáze bude zahrnovat opravu úseku od ulice K Mejtku po křižovatku k ulici Vrtilce, včetně křižovatky Libušská – K Vrtilce. Uzavírka ovlivňuje i městskou hromadnou dopravu. Autobusy linek 331 a 333 jedou přes Dobrovickou, Vídeňskou a Hodkovice. Zrušenou zastávku Na Kopečku nahradila zastávka Dolní Břežany, škola. Od 1. června pojedou autobusy přes Kunratickou spojku, Vídeňskou ulici a Hodkovice.

