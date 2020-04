„Pokud se na nás někdo obrátí, že má problém s placením, tak jednáme individuálně,“ oznámila mluvčí Prahy 11 Anna Kočicová. A doplnila, že radnice v současné chvíli provádí ekonomickou analýzu možných úlev pro nájemníky.

Stejnou cestu zvolila i druhá městská část. „V současné době evidujeme minimum žádostí o podporu či odklad plateb z důvodů platební insolvence. K těmto žádostem proto přistupujeme jako doposud, tedy individuálně,“ řekla radní Prahy 2 Renáta Kašická. Zmínila, že Praha 2 momentálně soustředí pomoc hlavně do rodin samoživitelů. „Jsme připraveni jim pomoci prostřednictvím fondu Dvojka srdcem,“ uvedla.

Činže neporoste

Další formou pomoci, kterou radnice volí, je zrušení valorizace, tedy každoročního navýšení nájemného. Například Praha 4 v lednu rozhodla o tom, že činže vzrostou o 2,8 procenta, tedy o inflaci. To nyní už neplatí. „Vzhledem k následkům epidemie rušíme a minimálně letos vůbec neuplatníme valorizaci nájemného,“ informoval místostarosta Prahy 4 Michal Hroza.

Stejné opatření přijali také v centrální městské části. Zde však plán radních posoudí ještě zastupitelé. Sejdou se 19. května.

V Praze 7 se úlevy automaticky dočkají ti nájemníci, kteří jsou zároveň živnostníci a v bytě i pracují. Nájemné za březen až červen mohou doplatit kdykoli do konce roku. S ostatními úřad vyjedná individuální podmínky.

Do září bez sankcí

Plošné opatření zavedla Praha 10. „Nájemci obecních bytů mohou do 30. září zažádat o splátkový kalendář. Pokud do té doby nezaplatí nájemné za příslušné měsíce, nebudou pokutováni ani jim nebude hrozit výpověď,“ sdělil mluvčí radnice Jan Hamrník.

Podle středečního usnesení sněmovny by měli být chráněni také nájemníci bytů vlastněných soukromníky. Přijatý zákon majitelům zakazuje nájemníka vystěhovat, pokud nemá kvůli vládním opatřením na zaplacení nájmu. Lhůtu na uhrazení dluhu stanovil do konce roku.

Chceme záruky, bouří se soukromníci

Proti této úpravě však protestuje Občanské sdružení majitelů domů. Mimo jiné mu vadí, že stát nenabídl za nájemníky žádné záruky. Předseda sdružení Tomislav Šimeček se domnívá, že nájemníci byli i bez tohoto zákona dostatečně chráněni občanským zákoníkem.

„Pokud má být důvodem (výpovědi, pozn. red.) neplacení nájemného, pak musí pronajímatel prokázat, že nájemce dluží alespoň tři měsíce. To znamená, že by nájemce mohl dostat výpověď nejdříve v červenci,“ doplnil Šimeček. Pak by se nájemce mohl obrátit na soud, který by hodnotil odůvodněnost výpovědi.