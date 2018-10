Halloween v kosmopolitním prostředí pražských Vinohrad bude vybírat na charitu

Administrativa - Administrativa Úředník ve skladu 25 000 Kč

Úředníci ve skladech. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt e-mailem., , Jsme malá výrobní a obchodní společnost působící na českém trhu s textilem od roku 2013. Zabýváme se výrobkou ložního povlečení a dámské módy. Našimi obchodními partnery jsou přední internetové obchody v oboru. Stojíme před výzvami a obchodními příležitostmi, které jsme odhodlání dobýt. K tomuto účelu do našeho týmu hledáme pracovníky, kteří by chtěli růst a rozvíjet se s námi., Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít, Na pozici SKLADNÍCI - ADMINISTRÁTOŘI uvítáme fyzicky zdatné osoby - aktivní řidiče, Pokud máte rádi pořádek a umíte organizovat svoji práci, pokud jste schopni pracovat samostatně ale i v týmu, jste nekonfliktní a ochotná osobnost, rádi Vás poznáme na osobním pohovoru, Při něm si oveříme Vaše uživatelské schopnosti na PC, s internetem a e-mailem, Výhodou bude, pokud budete umět, velkým plusem bude Vaše předchozí zkušenost s prací ve skladovém systému, Co Vás čeká, Na svém postu budete mít na starost:, -veškeré skladové pohyby zboží, výrobků a materiálu -jak po fyzické tak i dokladové stránce, příjem materiálu a zboží na sklad; výdej výroby, příjem hotové produkce na sklad, vyřizování objednávek (z e.shopu a doručené e-mailem), expredice, příprava balíků (max 5-10 ks/den), fakturace (i elektronické zaslání), objednávání přepravy PPL, objednávání spotřebního a balícího materiálu do výroby a expedice, rozvoz po Praze 2-3x týdně, Pracovní doba PO-PÁ 8:00-16:00 hodin, Důkladné zaškolení během prvních 3 měsíců, přátelské a neformální prostředí, možnost flexibilní pracovní doby, možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, možnost kariérního růstu, zajištěný pitný režim na pracovišti - pramenitá voda, káva, čaj. Pracoviště: Ariatex s.r.o., františka diviše, Františka Diviše, č.p. 1012, 104 00 Praha 114. Informace: Elena Lolová, +420 774 510 445.