Nejdřív nebyly, pak místo nich měly být pohyblivé pásy na kufry, potom jezdily, ale často nefungovaly. Prší na ně a sněží. A teď nikdo pořádně neví, jestli mají cestující vozit z vestibulu metra nahoru, dolů či v obou směrech. Eskalátory ve stanici Nádraží Veleslavín s přestupem na pražské Letiště Václava Havla budí rozpaky.

Na Veleslavíně nyní už několik týdnů probíhá testovací provoz. „Od pondělí do pátku se od 14 do 20 hodin provozují oba eskalátory z veřejného podchodu do uliční úrovně směrem nahoru. Ve všech ostatních obdobích je zaveden provoz v režimu jeden nahoru, jeden dolů,“ uvedla Aneta Řehková, mluvčí pražského dopravního podniku (DPP).