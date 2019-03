O změnách informoval pražský magistrát na webových stránkách minulý týden, další krokem bylo pondělní schválení personálních změn ve splolečnosti TCP městskou radou. Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) tak pokračuje v po volbách nastoleném trendu. Radní Chabr totiž plánuje, aby místo dvanácti správcovských firem starala o městský majetek jenom jedna.

„Děláme revizi správcovských smluv. Byly uzavírány před dvaceti až třiceti lety a nejsou dnes výhodné. Naším záměrem je, aby se společnost TCP starala o majetek města. Praha má dvanáct správců různého majetku, dvanáct systémů reportování. Není to úplně optimální a efektivní,“ řekl Chabr serveru Blesk.cz. Převod by měl být hotový do poloviny letošního roku.

V tu dobu už bude pod vedením magistrátního odboru hospodaření s majetkem v provozu majetkový portál, kde by měly být přehledně ukázané výsledky činnosti zmíněného odboru. „Takto budou mít možnost všichni nahlédnout k nám pod pokličku, protože i veřejnost má právo znát tyto informace,“ uvedl v tiskové zprávě majetkový radní Chabr s tím, že zakázku dostala česká pobočka mezinárodní poradenské a auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Do realitního portálu se zapojilo 11 městských částí

„Celý systém je nastaven velmi detailně, vkládají se do něj data poté, co jsou získána z evidence majetku a je ověřena jejich správnost. V první fázi je web koncipován jako statický, data se nahrávají ručně ze systému. Ale chceme jít dále. Aktuálně probíhají přípravné fáze a testování pro napojení na systém evidence majetku tak, aby se z něho data generovala automaticky,“ popsal Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem pražského magistrátu.

Majetkový portál je mladším „bráškou“ Realitního portálu Praha, který za necelý rok navštívilo přes 200 tisíc uživatelů. Do nabídky se zapojilo během té doby jedenáct městských částí - z deseti největších chybí zatím jen Praha 1, Praha 2 a Praha 4. „Jednička“ však vstup plánuje v nejbližší době.

„Naší snahou rozšířit nabídku chceme docílit toho, aby měl každý občan možnost seznámit se s nabídkami městského majetku v Praze na jednom místě. Nebude tak muset procházet jednotlivé úřední desky a webové stránky městských částí a magistrátu. V tomto směru vidím významný posun na cestě k transparentnějšímu a účelnějšímu nakládání s majetkem města,“ řekl Jan Chabr. Podle radního se osvědčilo i zprovoznění facebookové stránky. Na sociální síti Praha nabízí jednotlivé inzeráty a informuje o zajímavostech v oblasti hospodaření s městským majetkem.