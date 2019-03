Nádražka se po revoluci roku 1989 stala kultovním symbolem a v současné době je sociokulturním fenoménem. Neuvěřitelně nízké ceny, jedna zahrádka pod kaštany, druhá nekuřácká přímo u kolejiště nádraží Praha-Dejvice. Setkávají se zde lidé z různých sociálních vrstev, na zdejším pódiu se často konají vystoupení různých kapel a spolků.

Problém tehdy vznikl při snaze zvednout provozovateli hospůdky Martinu Ullmannovi nájemné. Byť to mluvčí Správy železniční a dopravní cesty Radka Pistoriusová vysvětlovala poněkud jinak: "V případě uvedeného nájemce postupuje SŽDC podle platné podepsané smlouvy. Daná smlouva zohledňovala vložené finanční prostředky nájemce a technické zhodnocení ve sníženém nájmu, a to do termínu 11. 1. 2018," sdělila loni Pražskému deníku.

"Nejedná se tedy o nenadálé navýšení nájemného, jak bývá mnohdy mylně uváděno, ale o podmínky smlouvy, které smluvní strana akceptovala a podepsala. Nájemce byl SŽDC písemně na tuto skutečnost upozorněn a opakovaně vyzýván, bohužel bez jakékoliv odezvy. SŽDC postupuje s péčí řádného hospodáře a v rámci nájemního vztahu nastavila nájemné odpovídající běžným tržním podmínkám," doplnila ve svém vyjádření.

Geodeti do Dejvic

Martin Ullmann to tehdy odmítal s poukazem na to, že do hospody investoval pět milionů korun a jen nechtěl podepsat další dodatek ke smlouvě, který by mu nájem zvýšil na dvojnásobek.

Nicméně obě strany se dokázaly dohodnout a našly cestu ke smíru. "K pronájmu nádražní restaurace v Dejvicích lze sdělit: Podařilo se nám najít shodu a nájemce zůstává. Smlouvu má do 30.6. 2022," napsala Pistoriusová Pražskému deníku v odpovědi na otázku ohledně stavu jednání.

Bližší podmínky smlouvy nikdo nechce sdělit. Takže je možné, že k nějakému pro nájemce akceptovatelnému zvýšení nájmu přece jen došlo.

A kde se najednou vzala ochota k domluvě? Těžko říct, jaké úmysly měla SŽDC s budovou nádraží původně, nicméně nyní se ji zřejmě chystá plně využívat. Podle zjištění Pražského deníku by se do ní v polovině roku měli přestěhovat geodeti, kteří dosud sídlí v Karlíně. Ti měli původně najít nové útočiště v budově Kliniky na Žižkově.