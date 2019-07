„Budeme usilovat o odkoupení a rekonstrukci nádraží Vyšehrad,“ zavázali se v programovém prohlášení členové koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) loni na podzim. Starostka druhé městské části Jana Černochová (ODS) letos v květnu zase vyhlásila, že by umístila do nádražní budovy Slovanskou epopej, v současnosti bezprizorní dílo Alfonse Muchy. Věřila, že konkrétní vize pohne jednání dopředu.

Veřejné instituce však nemohou konkurovat soukromému investorovi. „Pro nás je ta cena příliš vysoká," řekl magistrátní radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) webu Pražský patriot. „S Prahou 2 jsme vedli jednání v rámci pracovní skupiny, kde jsme se zamýšleli nad budoucností nádraží. Máme připravenu i variantu, co by tam Praha chtěla mít, ale v současné chvíli se s vlastníkem bohužel neblížíme k dohodě, která by byla obhajitelná z pohledu veřejných financí," vysvětlil Chabr.

Praha 2 bude požadovat opravu

Radnice městské části bez podpory magistrátu rovněž nemá dostatek financí. „Je zde nebezpečí, že se prodej soukromému vlastníku bude protahovat natolik, že památkově chráněná budova ještě více utrpí. Praha 2 má obavu, že ani pro soukromého vlastníka není návratnost investice natolik relevantní, aby v prvé řadě vložil prostředky do opravy historické budovy. Právě to ale po něm bude městská část požadovat," uvedl místostarosta Václav Vondrášek (ODS).

Po vleklých soudních sporech o vlastnictví mezi Českými drahami (ČD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) koupila vyšehradské nádraží v roce 2007 firma Tip Estate (později přejmenovaná na Rail City Vyšehrad). Po následné nepovolené demolici dřevěné čekárny a dalších letech strádání železniční stanici pod Vyšehradem zařadil Národní památkový ústav mezi ohrožené nemovité památky.

Stanici v oblouku nedovolují normy

„Hlavní budova vykazuje havarijní stav fasád, stropů a krovu. V objektu jsou dřevokazné houby. Objekt má využity pouze dvě kanceláře, jinak je vystěhován a nevyužíván. Podchod mezi nádražními budovami byl zazděn z důvodů havarijního stavu jeho konstrukce,“ píše se v posudku památkářů, kteří kritizovali i projekt z roku 2015 na rekonstrukci a výstavbu dvou budov v okolí nádraží.

O dva roky později vydal úřad městské části územní rozhodnutí. Pak se až do dalších komunálních voleb zase nic nedělo. Nyní je jisté, že kvůli normám, které zakazují stanici v oblouku, tady v budoucnu vlaky stavět nebudou. Uvažuje se o přesunutí nádraží blíž k řece v souvislosti s připravovanou opravou železničního mostu a vznikem stanice Praha-Výtoň.

„Je to mnohaletá ostuda Prahy,“ řekl na jaře architekt Petr Kučera pro Echo24.cz. Piráti z Prahy 2 před časem inciovali občanskou petici s názvem Zachráníme nádraží Vyšehrad. Teď se zdá, že snaha politiků napříč spektrem přijde vniveč. Skoro to vypadá, že památkově chráněná budova dřív spadne, nebo bude muset být zdemolovaná, než se rozhodne o jejím příštím majiteli a budoucím využití.