Městští architekti si nejprve vytipovali 19 lokalit, jejichž výběr následně zúžili na sedm míst. Ve hře je i výstavba zcela nové budovy. „Byla bych moc ráda, aby finální rozhodnutí padlo ještě letos,“ přeje si radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková (Praha sobě).

O jednotlivých lokalitách se ještě povede debata s městskými částmi, developery i potomky Alfonse Muchy. Konečný verdikt musí navíc posvětit rada a zastupitelstvo. Cyklus pláten se nyní připravuje k vystavení v Moravském Krumlově, kde bude zpřístupněn veřejnosti během podzimu. Podle smlouvy mezi oběma městy zde zůstane pět let.

Podle analýzy IPR potřebuje dílo specifické prostory. Aby si mohli návštěvníci cyklus 20 velkoformátových pláten pohodlně prohlížet, musí se na ně dívat z odstupu minimálně 12 metrů. Místnosti pak musí být vysoké 10 metrů. Největší z pláten totiž měří osm krát šest metrů.

Snaha o odkup objektu

Ze sedmi posuzovaných objektů jsou dva ve vlastnictví hlavního města (Vítkov a Háje), jeden je státní (Kongresové centrum) a čtyři v soukromém vlastnictví (nádraží Vyšehrad, Ledárny Braník, Pragovka a Savarin).

Jedním z favoritů je zchátralý objekt nádraží Vyšehrad. „Prověřovali jsme jej podrobně, počítá se zde s přístavbou,“ oznámil architekt Jaromír Hainc z IPR s tím, že metropole už jednala s majitelem objektu, kterým je firma Tip Estate (přejmenovaná na Rail City Vyšehrad).

Průběh jednání ovšem radní zatím tají. „Kdyby se s vlastníkem Vyšehradu domluvil odprodej, tak by to byla skvělá lokalita. To se ale nedá predikovat,“ dodal náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).