Majitele objektu, společnost RailCity Vyšehrad, se dlouhodobě nedaří přimět k jednání. Nyní však bude muset umožnit vstup do objektu stavebnímu úřadu a památkářům za účelem kontrolní prohlídky. Nařídil jí to exekutor.

„Na střeše visí plachty, skrze ně ale dovnitř zatéká a může být narušena statika. Vlastníci se kontrole dlouho vyhýbali. Je potřeba provést místní šetření, aby stavební úřad mohl nařídit sanační stavební práce, aby se stav budovy dále nezhoršoval,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).

Firma RailCity Vyšehrad se v minulých týdnech potýkala i s dalším exekučním řízením. Jak ale společnost uvedla, jednalo se o příkaz k vymožení nákladů exekučního řízení na 14 215 korun a firma je dle svých slov již uhradila, čímž se jedno z řízení zastavilo.

Nutno dodat, že majitel drží v rukou platné stavební povolení z roku 2015 a s opravami svého majetku může kdykoliv začít.

Trestní oznámení a pořádkové pokuty

Městská část na vlastníka také již dříve podala trestní oznámení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení a uložila mu pořádkové pokuty, ty poslední byly v maximální možné výši 50 tisíc korun. Radnice bezpečnost zatím zajistila na vlastní náklady. „Nádraží Vyšehrad je smutnou ukázkou problematické legislativy a vymáhání práva v oblasti památkové péče,“ uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.

Podle Chabra magistrát a městská část společně s ministerstvem kultury zahájily kroky k vyvlastnění majetku. „K tomu je potřeba vyčerpat veškeré možnosti soukromoprávního jednání. Právem každého vlastníka je vlastnit majetek, pakliže má nějakou kulturní hodnotu, je také jeho povinností se o něj starat,“ vysvětlil Chabr.

Boje o záchranu památky se vedou již několik desetiletí. V roce 2007 ji po vleklých soudních sporech o vlastnictví mezi Českými drahami (ČD) a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) koupila firma Tip Estate později přejmenovaná na Rail City Vyšehrad. Objekt byl v té době již sedm let prohlášen nemovitou kulturní památkou.

Ruinu za 120 milionů nikdo nekoupí

Praha se také snažila objekt odkoupit za cenu 67 milionů korun, kterou stanovuje posudek z roku 2019, a nyní ji aktualizovala o současný nárůst cen nemovitostí. „Majitelé ale žádají 120 milionů. Argumentují tím, že je to podhodnocené a že soukromé subjekty nabízejí 120 milionů korun. Za ty peníze by to nikdo nekoupil a ve skutečnosti to ani nikdo nenabídl,“ popsal Chabr.

Magistrát vlastníkům také nabídl směnu pozemků u Dolních Počernic, kde by developer mohl postavit rodinné domy, jednání ale k žádnému výsledku dosud nevedla.

Společnost RailCity Vyšehrad se do médií dlouhodobě nevyjadřuje, nejsou na ni ani k dohledání žádné kontaktní osoby. Sídlo má v budově nádraží.

Vyšehradské nádraží sloužilo na pražské spojovací dráze mezi hlavním a smíchovským nádražím až do roku 1960, současné drážní normy již nepovolují v zatáčce zastávky vlaků.