Veleslavín a jeho okolí čekají v následujících letech velké změny. Podobu mu určí architektonická soutěž. „Bude mít dvě fáze, v první mezinárodní odborná porota vybere pět návrhů, které postoupí do druhého kola soutěže. Ve druhé fázi, v červenci tohoto roku, se vyhodnotí vítězný návrh a udělí soutěžních ceny a připraví se dokumentace pro územní řízení,“ popisuje Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Stavět by se podle ní mohlo začít v červenci 2024. Vlaky by pak měly za Stromovkou zajet do tunelu a vynořit se až na Veleslavíně, odkud budou po povrchu pokračovat na Kladno a na letiště.