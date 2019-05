Nádraží Praha-Libeň patří mezi nejdůležitější železniční dopravní uzly v Česku. Kromě osobních vlaků tu hrají velkou roli zejména ty nákladní, kterým je k dispozici 28 kolejí.

V minulosti si obyvatelé okolních domů kvůli nočnímu posouvání vlaků stěžovali na jejich specifický vysokofrekveční zvuk, přesahující hygienické limity, hluk se ale podle místostarosty Prahy 9 podařilo SŽDC snížit technickými úpravami a stavbou protihlukové zdi.

„Hlučnost tam stále nějaká je, ale byla provedena technická i organizační opatření. Co se nám ale nelíbí, je plán na nový koridor pro nákladní vlaky. Myslíme si, že nákladní doprava nemá projíždět středem obydlené čtvrti,“ dodává Marek Doležal, místostarosta Prahy 9.

Okolí se změní

Naráží tak na plány na tzv. libeňský přesmyk, zdvojkolejnění trati mezi Libní a Malešicemi, na který dostala SŽDC kladné stanovisko od ministerstva životního prostředí. Vzhledem k negativnímu postoji městské části i některých místních občanských sdružení může ale být pro SŽDC náročné získat pro stavbu pravomocné územní rozhodnutí.

Okolí nádraží by do budoucna mohla změnit i plánovaná výstavba kancelářského komplexu Harfa City na druhé straně ulice K Žižkovu. „Dříve tam stála opuštěná budova, která vyhořela. Nyní by tam kromě domu mohl vzniknout i veřejný prostor se zelení,“ popisuje Doležal.

Stanice na dráze z Prahy do Olomouce vznikla na českomoravské ulici již v roce 1877 a ležela několik set metrů od dnešní stanice. Říkalo se jí Libeň - horní nádraží, aby se odlišila od stanice Libeň - dolní nádraží na nedaleké Palmovce.

Ohořelá harfa

Na místě dnešního libeňského nádraží údajně stával zájezdní hostinec, ve kterém pravidelně hrávala harfenistka. Hospoda pak vyhořela a při kopání základů činžovního domu v jeho troskách nalezli ohořelou harfu, která dala podle legendy jméno místní křižovatce i jejímu okolí.

Tento činžovní dům s číslem 146 musel k zemi, aby ustoupil stavbě nové staniční budovy v 70. letech. Při modernizaci v roce 1978 se nádraží pro osobní dopravu posunulo na své současné místo, došlo k velké úpravě křižovatky a také ke zrušení nedaleké železniční zastávky Praha-Hloubětín.

Původní staniční budova na adrese Českomoravská 511/16 byla těžce poškozena bombardováním na konci 2. světové války a zachovalo se z ní torzo přízemí, nad kterým dříve stála ještě dvě patra a podkroví. V roce 2004 byl objekt opraven a dnes v něm sídlí archiv Českých drah.

Poslední modernizací prošlo nádraží před patnácti lety kvůli mistrovství světa v hokeji pořádanému v Sazka Areně. Kromě opravy staniční budovy zde vyrostlo i nové ostrovní nástupiště. „Stanice Libeň prošla rekonstrukcí v roce 2004. V dohledné době zde žádné stavební práce neplánujeme,“ uvádí za Správu železniční dopravní cesty mluvčí Marek Illiaš.