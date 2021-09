„Prodloužený podchod výrazně pomůže obyvatelům Vinohrad a Žižkova i těm, kdo zde pracují nebo studují. Výrazně se jim zkrátí docházková vzdálenost nejen přímo na hlavní nádraží, ale i do centra města,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic dnes zároveň otevřela podchod na Žižkov z Hlavního nádraží, který budovala od loňského května. Jde o prodloužení severního podchodu pod nástupišti. Součástí stavby je i příprava pro budoucí stavbu nového ostrovního nástupiště. Podchod nově ústí na Žižkov přes komerční centrum Churchill Square. Skrze nádraží tak je možné projít z Vrchlického sadů do Seifertovy ulice a vyhnout se přitom nevábné křižovatce U Bulhara. Zároveň by mělo ustat nelegální přecházení kolejí.

Na zastávce MHD Nádraží Zahradní Město zastavují pod vlakovým nádražím na společných nástupištích s tramvajemi autobusové linky 101, 138, 175, 177 a 195, které zajišťují spojení ve směru na Jižní i Severní Město, do oblasti Malešic, Vinohrad, Petrovic či Spořilova.

„Nádraží Zahradní Město je ukázkovým přestupním terminálem, kde se co nejvíce zkrátila přestupní vzdálenost mezi železnicí a MHD. Díky krátkému intervalu vlaků nabídne železnice v kombinaci s návaznou MHD nejrychlejší spojení oblasti Zahradního Města s centrem Prahy,“ uvedl pražký náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.