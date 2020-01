Den před Štědrým den sdílel jeden z facebookových uživatelů svou zkušenost z pokladny na nádraží Praha-Vršovice ve zmiňované veřejné skupině s více než 120 tisíci členy.

- „Dobrý den, jednu jízdenku do Týnce nad Sázavou, prosím.“

- „Dobře, bude to šedesát korun, a jede to z nově otevřeného čtvrtého nástupiště.“

- „Bezva, a tam se dostanu normálně podchodem?“

- „Ne, ten ještě neotevřeli, musíte tramvají na Otakarovu, potom dojít na Náměstí Bratří Synků, projít pod viaduktem a pak už to najdete, akorát už asi nestíháte vzhledem k tomu, že to jede za pět minut, ale v dubnu už bude ten podchod.“

Příspěvek se rázem stal na sociální síti velmi oblíbený a sdílený. Vždyť vtipnou formou vyjadřuje poněkud nepříjemnou realitu pro spoustu lidí, kteří cestují (nejen) příměstskými linkami. „Vzal bych to přes koleje,“ radí mnozí. Jenže přístup na nástupiště, kde v současnosti zastavují vlaky linek S8 a S88 a v budoucnu bude sloužit také městské lince S61 ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic, není vůbec jednoduchý. „Je to test na Darwinovu cenu a velká ostuda autorů projektu,“ zní jeden z komentářů.

Vybudování čtvrtého nástupiště bylo požadavkem magistrátu hlavního města v rámci modernizace koridoru mezi Vršovicemi a Hostivaří. S protažením podchodu do Nuslí se počítá až v roce 2021. Dosud podchod končí u III. nástupiště. Firma Ropid, která organizuje městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí, ve facebookové diskuzi přiznává, že problematické nástupiště je skutečně „bonus navíc“.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) při hlášení cestující upozorňuje, že vlak jede k novému nástupišti, z něhož není přístup směrem ke staniční budově. „Před nádražní budovou a ve směru od ulice Bartoškova jsou umístěny informační tabule a probíhají pravidelná hlášení nádražním rozhlasem. Obchozí trasa není vyznačena, protože nám ji Praha nepovolila jako dopravní značení,“ citoval mluvčího SŽDC Marka Illiaše web Zdopravy.cz. Podle něj kvůli tomu chystají nad rámec projektu zřízení provizorní lávky. Ropid tvrdí, že by mohla být hotová někdy v květnu letošního roku.

„Tak chlubit se Vršovicema, kde uděláte nástupiště, na které jdete z nádražní budovy 10+ minut pěšky, je fakt pecka…,“ vytýká magistrátní firmě jedna z diskutujících. „Druhou možností bylo tam vlaky S8 a S88 vůbec neprovozovat a ukončit je v Braníku či na Kačerově. Bohužel povrchový přechod přes dvě frekventované traťové koleje z hlediska SŽDC možný nebyl. Stejně jako není možný třeba přes poslední kolej na hlavním nádraží a i zde se již připravuje prodloužení podchodu,“ oponuje Ropid a dodává, že „situaci také považujeme za problematickou, nicméně naše organizace technologii výstavby a souslednost prací neplánuje.“

Jednou z možností, jak si cestu zkrátit, je využít autobusovou linku 193 z Nádraží Vršovice na Náměstí Bratří Synků. Ze zastávky se pak na vlakové nástupiště dá dostat Čestmírovou ulicí, což je zhruba 400 metrů. Pro důchodce, zrakově postižené nebo osoby se sníženou schopností pohybu však přestup z MHD na vlak zůstává velmi složitou trasu plnou pastí. Ostatní se mohou jen hořce pousmát…