O instalaci šesti míst pro nabíjení elektromobilů se postará městská firma Operator ICT. Technická správa komunikací (TSK Praha) vybavila parkoviště rovněž cyklostojany. Prostor však nebude sloužit pouze veřejnosti, druhou část po dokončení, které se plánuje na srpen, využije Správa služeb hlavního města Prahy.

„Jedná se o nové parkoviště v blízkosti centra a v tomto případě bych navíc vyzdvihl návaznost na železnici a stanici metra Nádraží Holešovice. Praha dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích míst, přitom jde o základní předpoklad pro zklidnění dopravy, který by měl přimět cestující k přesednutí z auta do MHD. Věřím, že právě to bude i případ nového parkoviště v Jankovcově ulici,“ uvedl v tiskové zprávě Adam Scheinherr (Praha sobě), primátorův náměstek a radní pro dopravu. TSK slibuje, že na podzim budou na parkovišti vysázeny stromy a dokončena zeleň.

Pozemek měl sloužit jako protipovodňový dvůr

„Jsem rád, že se část stavby, která bude sloužit jako parkoviště pro veřejnost, podařilo dokončit v předstihu, a to ještě před zahájením letních prázdnin. Řidiči tak dostanou k užívání nové parkovací prostory v období, kdy po Praze již vypukla série uzavírek, ale lidé ještě neodjeli na dovolenou,“ prohlásil Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Starosta sedmé městské části a magistrátní lídr Jan Čižinský (Praha sobě) prozradil, že pozemek měl původně sloužit jako protipovodňový dvůr. „Ale během cvičení se ukázalo, že není potřeba, a že je pro něj možné najít jiné využití. S ohledem na polohu v blízkosti stanice metra zde budou moci parkovat rezidenti i návštěvníci Prahy 7,“ řekl Čižinský.

Právě otevíráme nové parkoviště v Jankovcově ulici. 83 nových parkovacích míst je pár desítek kroků od metra Nádraží Holešovice. Od 9 hodin zde můžete v režimu fialové zóny zaparkovat… pic.twitter.com/sObUUynjTQ — TSK Praha (@TSKPraha) June 19, 2019

Stavební práce začaly v září loňského roku. TSK píše, že v první fázi bylo zapotřebí vyčistit území od skládek komunálního odpadu a provést demolici zbytků bývalých budov. Při provádění zemních prací se oproti předpokladům našly pozůstatky sklepních prostor. Součástí projektu za více než 55 milionů korun byla i rekonstrukce přilehlého chodníku a části vozovky.