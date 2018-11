Nadprůměrné teploty vydrží do poloviny listopadu, pak se ochladí

Informační technologie - Informační technologie Programátor 50 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté Salesforce Developer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 75000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MVP Jindřišská č.p. 937/16 Praha 1, Kontakt: Vinařský Pavel, tel.: 778720258, e-mail: pavel.vinarsky@ibm.com, Zkušenost s OO programovacími jazyky (java, c#, C++, etc..), znalost designových vzorů, zkušenost s příbuznými databázemi, sebemotivace, ochota se učit, písemné a komunikační schopnosti, ostatní dovednosti- CSS, HTML, JavaScript, Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, Multisport Card, Flexy pass. Pracoviště: Ibm česká republika, spol. s r.o. jindřišská, Jindřišská, č.p. 937, 110 00 Praha 1. Informace: Pavel Vinařský, +420 778 720 258.