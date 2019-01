Praha /FOTOGALERIE/ - Ocenění pro nadané děti Zlatý oříšek ve středu převzalo deset malých talentů, jsou mezi nimi hudebníci, šachisté, ale i romský taneční soubor.

Děti ocenila odborná porota za mimořádné úspěchy v loňském roce, podle organizátorů přitom malých géniů stále přibývá. Rodiče oceněných ale na dnešním slavnostním předávání přiznali, že za úspěchem stojí úsilí celé rodiny. Zlatý oříšek se rozdával po třinácté.

„Jednou bych chtěl být skladatel, komponovat a být zpěvák třeba v divadle nebo učitel hudby,“ plánuje třeba jeden z laureátů, nevidomý flétnista a klavírista Karel Leskovec. Ve svých jedenácti letech už má na kontě řadu vítězství v mezinárodních hudebních soutěžích, uspěl také na soutěži ve čtení Braillova písma. Do svého hudebního koníčka chce investovat i výhru 10.000 korun, penězi si chce přispět na saxofon.

Za vynikající výsledky v hudebních soutěžích si odnesli Zlatý oříšek i violoncellista a zároveň šachista Vilém Vlček a devítiletý akordeonista Josef Krupička z Brandýsa nad Labem. „Syn studuje akordeon v Brně, takže je to spousta kilometrů tam i zpět, tedy i spousta času a financí. Je to náročné, ale jako rodiče máme radost, že to kluka baví,“ komentovala chlapcovo vítězství jeho maminka.

Nové kroje

Sošku, diplom a finanční odměnu získali také sportovci, mistr republiky ve sportovní gymnastice Michal Duda a nejmladší účastník soutěže, sedmiletý Ondřej Matějík za úspěchy v bikrosu. Mezi laureáty nechyběli ani tanečníci, například dvojice Filip Hudlický a Dita Halířová, kteří reprezentují Českou republiku ve standardních a latinskoamerických tancích. Nejpočetnější skupinka oceněných pak byla z ostravského souboru Cikne Čhaja, kde děti tančí romské, maďarské a bulharské tance. „Koupíme si nové kroje,“ radovala se děvčata z výhry.

Soutěž je určena dětem od šesti do 14 let. Kromě úspěchů ve sportu a umění se mohou hlásit i školáci nadaní na počítače, ekologii nebo matematiku a přírodní vědy. Letos bodovala třeba desetiletá šachistka Magdaléna Kořenová, mladá bioložka Adéla Bruknerová a čtrnáctiletý Martin Kutiš, který vítězí v soutěžích zaměřených na logiku.

„Hlásí se soutěžící s dalšími, často neobvyklými obory,“ popsal organizátor soutěže Jiří Kotmel a jako příklad uvedl synchronizované bruslení. „Je patrné, jak se výkony posouvají stále výš, jsou stále dokonalejší, často na úrovni dospělých profesionálů,“ dodal. Do dalšího ročníku se budou moci děti hlásit od června, podrobnosti najdou na www.zlaty-orisek.cz.