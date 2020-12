A poprvé, po více než deseti letech, nechystá žádný dar. „Strašně mě to mrzí, ale kromě brigád v létě jsem si našla práci až v listopadu, a teď jsem dostala první výplatu. Priority jsou tedy jasně dané. Hlavně se uživit.“

Tento přístup podle Marka Šedivého, prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), není vůbec ojedinělý. „Je to pochopitelné, koronavirové restrikce tvrdě dopadly nejen na firmy, ale také na jednotlivce. Pokud se jim nedaří ekonomicky, svou podporu omezí.“

Doba adventu však představuje výjimku. I Šedivý očekává, že se právě v těchto dnech zvedne vlna solidarity a lidé přispějí na dobrou věc ochotněji než po zbytek roku.

Podle mapy dárcovství zveřejněné Fórem dárců jsou Pražané ve srovnání v ostatními kraji nejštědřejší. V roce 2019 věnovalo na veřejně prospěšné aktivity 32 887 lidí částku 503 milionů korun. „Ve srovnání s některými kraji je to až pětinásobek,“ líčí Šedivý.

Darovat přes portál nebo neziskovku?

A to jsou pouze lidé, kteří si uplatnili dar v daňovém přiznání. „Výsledné číslo těch, kteří si dar v daňovém přiznání neuplatňují, bude ještě daleko vyšší,“ upozorňuje Šedivý.

Ministerstvo financí ČR uvádí, že průměrná výše daru Pražana, který si uplatňuje daňové přiznání, je více než 15 tisíc korun. A podle údajů portálu Darujme.cz Nadace Via byla částka u jednorázových darů v průměru 847 korun.

Pokud patříte mezi ty, kteří by rádi přispěli potřebným, můžete se obrátit přímo na vybranou neziskovou organizaci nebo využít některý z darovacích portálů. Otázka zní: která z variant je lepší?

„To nelze obecně říci. Kdo má jasné preference, komu, na co a jak dlouho přispívat, zvolí nejspíše konkrétní neziskovku,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka organizace dTest.

Naopak ti, kteří si chtějí vybrat z různých projektů, podle ní sáhnou spíše k portálům. I zde však hrají roli priority. „Ti, pro které je důležité snížit si základ daně o dar, budou asi raději volit portály, u kterých se budou moci spolehnout, že jim samy automaticky pošlou potvrzení o daru. Pro jiné může být důležitější třeba uživatelský komfort při procházení webu,“ říká Hekšová.

Limity daňových odpisů se asi dočasně zvýší

Při darování přes portál je také dobré zjistit si předem, jestli je nutné zaplatit poplatek a zda o něj bude snížen dar zvolené neziskové organizaci. Některé portály tento poplatek nevyžadují, jiné však ano a to zpravidla v jednotkách procent z daru.

A kolik korun je potřebovat darovat, abyste si mohli dar odečíst z daní? „U jednotlivců jde o minimální částku tisíc korun za rok. Pokud darujete ve více organizacích nebo pravidelně, částky se sčítají,“ objasňuje prezident AVPO ČR Marek Šedivý.

Fyzické osoby si doposud mohly snížit daňový základ o hodnotu daru maximálně do výše 15 procent, u firem to bylo 10 procent. Právě v těchto dnech jde ale do finále schvalování „covidová“ novela, která limity daňových odpisů na dva roky zvýší až na 30 procent. „Daňového zvýhodnění se tak dočkají dárci již za rok 2020 a pak ještě v roce následujícím,“ líčí Šedivý s dovětkem, že je tato novela signálem pro dárce, že si stát jejich dobročinnosti váží a zohledňuje ji.

Podle vyjádření ředitelky AVPO ČR Moniky Jindrové, která v letošním roce distribuovala pomoc potřebným, to však nebyly pouze peníze, které Pražané darovali. „Věnovali tím také svůj čas a materiální pomoc. Stále tedy opakujeme, že opravdu nemusí jít jen o finance. Darovat můžete například zboží nebo služby,“ dodává Jindrová.