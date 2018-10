Nacher dostal s Kleslovou rozum, a tím to končí, říká pražský zastupitel Pilný

Kauza poslanecké asistentky Radmily Kleslové (ANO), kterou angažoval Patrik Nacher, poslanec ANO a pražský zastupitel, vyvolala vášnivé reakce. Kleslová obvinila exministra financí a nového pražského zastupitele Ivana Pilného (ANO), že proti ní vede od sněmu ANO v roce 2015 nenávistnou kampaň.

Kleslová v rozhovoru pro Deník uvedla: „V tisku se psalo, že pan Pilný ve svém původním zaměstnání obtěžoval kolegyni. A musím říct, že jsem v kampani mnohokrát slyšela, jak může ANO takového člověka vůbec nominovat. Pan Pilný má zřejmě problém se schopnými ženami, k nimž se takto negentlemansky chová. Pro mě je to nepřijatelné a podle mě by měl zvážit své setrvání v zastupitelstvu hlavního města Prahy.“

Pilný její nařčení odmítá a Deníku řekl, že ji nekritizoval kvůli její předlistopadové minulosti, ale metodám práce. „Paní Kleslová mě obvinila z toho, že jsem sexuálně obtěžoval příští ředitelku Microsoftu, ale tou jedinou byla Slovinka Biljana Weber, která nastoupila dávno po mě. Když tohle paní Kleslové nevyšlo, tak svoje obvinění modifikovala tak, že šlo o sexuální obtěžování nějaké zaměstnankyně. Paní Kleslová by si měla dát velký pozor na to, co říká, neboť by mohla čelit trestnímu oznámení,“ sdělil Pilný Deníku.

Vstup do sněmovny

Kleslová dále uvedla, že Pilný Nachera napadá za to, že jí nabídl místo asistentky. „Ačkoli sám měl za asistenta pana Muzikáře, člena předlistopadové KSČ a agenta StB, jak jsem se dočetla v médiích. Dovoluje si předjímat, že bych mohla ovlivňovat nějaké poslance, ačkoli společně s Jaroslavem Faltýnkem využívají PR služeb agentury EMC pánů Formana a Kočiše, kteří chodí do sněmovny, jsou v podstatě lobbisté, radí poslancům a mají spoustu zakázek v Českých drahách, na SŽDC, prostě tam, kde má ANO nějaký vliv. Takže pan Pilný káže vodu a pije víno.“

Pilnému skutečně vadilo, že Nacher opatřil Kleslové vstupní kartu do sněmovny, která má řadu výhod. „Nelíbí se mi metody paní Kleslové. Měla by volný přístup ke všem ministrům, funkcionářům, poslancům a mohla by před nimi kritizovat pražskou organizaci v době, kdy se hodnotí výsledek voleb. Vadí mi i to, že pan Nacher to nikomu neřekl, odvolával se na dohodu s panem premiérem, který to ovšem popřel,“ řekl Pilný.

Kleslová vadí, Muzikář ne

Na dotaz, proč kritizuje Kleslovou, když sám zaměstnával Karla Muzikáře staršího, odpověděl: „Muzikáře znám léta, vystupuji na jeho konferencích, máme korektní styky, ale nikdy jsem si od něj nenechal mluvit do žádných záležitostí. Mým asistentem byl několik měsíců a do mé práce nezasahoval,“ sdělil Pilný.

Zastupitel Pilný také odmítá, že by tato aféra mohla rozštěpit pražské ANO: „Patrik Nacher dostal rozum, rychle zareagoval, paní Kleslová už asistentkou není, v klubu jsme to uvítali a je to vyřízená záležitost, v zastupitelském klubu ANO žádný rozkol neexistuje.“

Pousmál se nad tím, že mu Kleslová vyčítá těsné vazby na Jaroslava Faltýnka a spolumajitele PR agentury EMC Miroslava Formana. „Pan Faltýnek je předseda poslaneckého klubu a mám s ním samozřejmě vynikající kontakty. Mirka Formana znám od doby, kdy jeho agentura dělala marketingové služby pro Microsoft,“ uzavřel Ivan Pilný s tím, že už se nadále touto věcí nechce zabývat.