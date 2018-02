Nábytek putující Z pokoje do pokoje. Práci s bruskou se může naučit každý

Druhá šance. Můžete ji dát partnerovi, škole, zaměstnání, nebo třeba nábytku. Zachránci starých židlí, komod nebo štokrlat založili projekt Z pokoje do pokoje. Chtějí, aby starý nábytek neskončil ve sběrném dvoře nebo hůř. V kamnech. V jejich dílně se také můžete naučit, jak čalounit a jak vdechnout starým kusům nový život.

Cílem projektu Z pokoje do pokoje, který funguje na Florenci skoro rok a půl, je především záchrana nechtěného nábytku. Zachovalé židle nebo skříně tak získají nový kabát. Místo toho, aby skončili na skládce, udělají radost dalším majitelům.

„Rádi bereme to, co už jiní nechtějí, je to jakýsi druh adrenalinu. Nejen, že sbíráme kousky nábytku, my se taky bavíme s jejich majiteli a necháváme si vyprávět. Pak sebereme všechny síly, vezmeme brusky do ruky a s veškerou ženskou grácií, protože jsme převážně holky, začneme s opravou,“ vysvětlila jedna ze zakladatelek projektu Barbora Kocandová.

Pro staré kusy si zachránci dokonce i přijedou. „Máme dodávku, s niž objíždíme jednou měsíčně Prahu a svážíme od zájemců starý nábytek zdarma. Stačí, když nám lidé napíší email, ke kterému přiloží fotografii nabízeného kusu a my už se s nimi domluvíme na termínu a podrobnostech. Nejčastěji lidé darují židle, ty jsou takovým evergreenem. Židle různého typu a tvaru,“ doplnila druhá zakladatelka Tereza Korbelová.

Kurz s truhlářem

Z toho důvodu, že žádný prostor není nafukovací, vybírají členové projektu převážně menší kusy nábytku. Stolky, židle či komody. Cílem je také celodřevěný nábytek, který lze snadno opravit. „Nábytek mladšího data, například od 80. let dále, má ve většině případů tu nevýhodu, že je vyroben z nekvalitních materiálů. Oprava je tudíž v mnoha případech nemožná či zbytečná,“ popsala Barbora.

Z pokoje do pokoje vlastní také dílnu. Do ní si každý může přijít zrekonstruovat svůj starý nábytek. Pokud nemáte žádné zkušenosti a brusku jste v životě nedrželi v ruce, nebojte. Můžete se prvně zúčastnit kurzu s truhlářem. Kromě základů renovace se naučíte i nejrůznější teoretické fígle a postupy.

„Účastníci si nosí svoje vlastní kusy k opravě. To, co se naučí, proto závisí na míře poškození přinesené věci. Krok po kroku si ji s truhlářem opraví. Jde většinou o zbavení původního nátěru, obroušení a o finální povrchovou úpravu, která je klíčovou fází a odborná rada v tomto případě přijde vhod,“ potvrdila Zuzana. Kurz je určený pro sedm až osm lidí. Pokud jste znalci a víte, jak na to a stačí vám pouze prostor, dílnu můžete navštívit sami kdykoliv v otevírací době.

Nákup originálních kousků

Zúčastnit se také můžete pravidelných kurzů. Naučíte se opravy nábytku i čalounění. Kromě zrenovování nábytku si tu můžete ale i nakoupit. „Nabízíme starší neopravené kusy za nižší částky a pak nábytek opravený. Ten je o něco dražší. Jeho cena reflektuje čas a materiál, který na opravu padl,“ uvedla jedna ze zakladatelek projektu.

Prodejna tudíž není klasickým místem, kde vedle sebe stojí naprosto stejné kusy, které jakoby mezi sebou nemají žádný vztah. „Snažíme se vytvořit interiér s nabízeným nábytkem, kde spolu jednotlivci souzní a jsou to prostě pokoje jako za starých časů,“ uzavřela Tereza Korbelová.