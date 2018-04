Zajímavý program pražské zoologické zahrady: Gorilí narozeniny i Běh pro zoo

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 32 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) ŘIDIČ mezinárodní kamionové dopravy. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň: rozvoz zboží chladírenskými vozidly, trasa CZ - D - CZ, pracovní směny převážně rozvrženy pondělí - pátek, Požadujeme:, řidičský průkaz sk. C, C+E, platný profesní průkaz, profesní školení a psychotesty, karta řidiče do digitálního tachografu, pojištění odpovědnosti, aktivní řidič., Nabízíme:, Práci na plný pracovní úvazek a na dobu neurčitou. Nástup IHNED. Zaškolení. Zaměstnanecké benefity: dovolená navíc, příspěvek na životní pojištění.. Pracoviště: Alimpex food a.s. - 001, Českobrodská, č.p. 1174, 198 00 Praha 98. Informace: Aleš Těšínský, +420 737 229 026.