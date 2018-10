Na Žižkově je Bellu nežádoucí. Radnici povede TOP 09 a STAN s Piráty a Zelenými

Alexander Bellu z ODS si post starosty Prahy 3 zřejmě neužije dlouho. Lídra kandidátky koalice se Svobodnými a lidovci z vyjednávání vyřadilo ve volbách druhé uskupení TOP 09 se Starosty a nezávislými. Žižkovskou radnici povede jeho lídr Jiří Ptáček, který se dohodl s Piráty a Zelenými. Společně disponují dvaceti mandáty ve 35členném zastupitelstvu.

Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL a Svobodní) ve volbách porazila jen těsně „slepenec“ TOP 09+STAN+Žižkov (nejen) sobě. Bellu a spol. získali pouze o jednoho zastupitele víc. Dosavadní žižkovský starosta, který vystřídal v červnu nepopulární Vladislavu Hujovou po jejím odchodu z topky, chtěl vytvořit středo-pravý blok, který by měl na radnici 19 hlasů. Médiím to oznámil bezprostředně po volbách.

Jenže nakonec to vypadá, že zvítězí druhá varianta a vítěz bude obejit. „Rýsuje se nová koalice pro Prahu 3. Po řadě jednání jsme se dopracovali k možnému řešení ve formátu TOP 09 a STAN, Piráti a Zelení. Aktuálně řešíme programové priority,“ sdělil Ptáček agentuře ČTK.

Pražskému deníku informaci potvrdil nově zvolený zastupitel Matěj Žaloudek ze Strany zelených. „Nejdůležitější věc pro nás byla, aby Bellu už nevykonával funkci starosty, nedovedeme si kvůli jeho osobě představit spolupráci s ODS. My i Piráti jsme vyloučili koalici s občanskými demokraty už před volbami,“ řekl architekt Žaloudek. Dodal, že v nové koalici nejsou podobné překážky, zhruba týden se budou vyjednavači bavit o programu a rozdělení jednotlivých gescí v radě. Piráti skončili třetí a mají osm zastupitelů, pátí Zelení a nezávislí získali tři mandáty.

Praha 2

V sousední městské části zůstane starostkou Belluova stranická kolegyně Jana Černochová, která je v čele radnice od roku 2006. Zástupci nově vzniklé koalice ODS, TOP 09, Občané za spokojené bydlení (OSB) a hnutí ANO v Praze 2 podepsali koaliční smlouvu. Koalice má v 35členném zastupitelstvu většinu 22 hlasů.

Piráti z Prahy 3 vydali ve středu tiskovou zprávu, ve které uvedli, že starostou bude Ptáček a lídr Pirátů Štěpán Štrébl a lídr Zelených Ondřej Rut se stanou místostarosty. Kromě Štrébla, který bude mít v gesci informatiku, smart city a školství, by měli v radě za Piráty usednout dendrolog a ekolog Jiří Svrček s gescí životního prostředí a právník Pavel Musil, který bude mít za úkol zprůhlednění úřadu a dohled nad hospodařením městských firem. Radní za Piráty bude také politická konzultantka britského velvyslanectví a absolventka Oxfordu Anna Kratochvílová, která se bude starat o zahraniční spolupráci například ve školství.

Žabomyší války

„Je třeba probudit týmového ducha, povznést se nad žabomyší války a radnici trochu více rozhýbat,“ vyzýval před volbami kandidát na starostu Ptáček. „Především je třeba změnit napjatou atmosféru zdejší komunální politiky. Rád bych z radnice udělal otevřený a přívětivý úřad. Pro Prahu 3 by bylo výhodné, kdyby na důležitých a dlouhodobých věcech existovala shoda napříč zastupiteli, a to včetně opozice,“ dodal šéf softwarové firmy, jehož rodina žije na Žižkově už po několik generací.

Jenže napjatá atmosféra může pokračovat další čtyři roky. Bellu může z pozice ukřivděného vítěze škodit. Navíc třeba v oblasti dopravy bude občas náročné pro představitele TOP 09 a STAN najít shodu se Zelenými. V připravované koalici tak logicky hrozí, že topka si bude chodit při některých hlasováních pro hlasy k ODS a nebude se ostýchat oslovit ani pět zastupitelů - jinak nechtěného - hnutí ANO.

Zelení se budou muset povznést rovněž nad téměř čtyři roky staré spory jejich někdejšího symbolu, Matěje Stropnického, s pravděpodobným novým žižkovským starostou Ptáčkem kvůli práci v redakční radě Radničních novin. „To už je překonané,“ tvrdí nyní Žaloudek, který koaličním partnerům důvěřuje. „Matěj je podobně jako Bellu v ODS člověk, kvůli němuž někteří nechtěli spolupracovat se Zelenými.“

Radniční noviny plné politiků

O podobě regionálního média se každopádně bude v Praze 3 mluvit. Spolek Oživení nedávno zveřejnil analýzu radničních novin v celém Česku a žižkovské listy byly hodnoceny takto: „Periodikum Radniční noviny přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí. Přináší relativně hodně informací o činnosti radnice a propaguje vedení radnice abnormálně často.“

Žaloudek proto chce s kolegy prosadit, aby v novinách ubylo fotek politiků (žádné jiné radniční noviny jich podle Oživení neměly víc - pozn. red.) a zpráv o tom, co už se stalo, ale aby byl obsah více kulturně zaměřený a lidé se při jejich čtení dozvěděli o zajímavých akcích v městské části. „Mohly by se jmenovat Živijar - jako Žižkov, Vinohrady, Jarov. To zní tak trochu obrozenecky,“ usmál se Žaloudek.

Drobný problém však bude mít i Jiří Ptáček, který je znám také jako zakladatel časopisu Kauza 3, v jehož redakci stále působí. Kolega Michal Vronský navíc figuroval na třetím místě stejné kandidátky. Zelení ovšem tvrdí, že tato věc se týká především vedení oblastní organizace TOP 09. Koaliční jednání by Ptáčkovo novinářské angažmá nemělo ohrozit.