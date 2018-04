Na školách začínají zápisy do prvních tříd. Počet žáků klesá

Základní školy dnes začínají nabírat děti do prvních tříd. Podle odhadů ministerstva by k zápisu mělo přijít asi 135 tisíc dětí, tedy o přibližně 13 tisíc méně než loni. Počet prvňáků tak zřejmě podruhé za sebou klesne. Zápisy potrvají do konce dubna, přesný termín určují ředitelé jednotlivých škol.

K zápisu musí letos přijít všechny děti narozené od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Ministerstvo jich očekává asi 700. Zhruba 23 200 dětí se k zápisu chystá znovu, protože loni dostaly odklad.

Rodiče dětí, které chtějí požádat o odsunutí školní docházky o rok, musí k žádosti předložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. Měli by to stihnout už v době zápisu, nechat vyšetřit dítě v poradně ale mohou až do konce května. V takovém případě by u zápisu měli alespoň říct, že o odkladu uvažují.

Zápisy se letos konají v dubnu druhým rokem. Dříve byly vždy od poloviny ledna do poloviny února. Od posunutí na pozdější termín si ministerstvo slibovalo úbytek žádostí o odklad, loni jich ale naopak mírně přibylo. Jejich podíl se pohybuje každoročně kolem pětiny.

V září by do škol podle odhadů resortu mohlo nastoupit kolem 108 200 dětí. Počet prvňáků by tak meziročně mohl poklesnout o zhruba 3500.