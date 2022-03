Přijede na šest stovek účinkujících z padesáti souborů například z Litvy, Bulharska či Turecka. Největší veselí propukne o velikonočním víkendu, zábava začne v 10 hodin a potrvá až do 19 hodin. Program vyvrcholí o Velikonočním pondělí akcí s názvem S pomlázkou na ty naše hospodyně. „Náměstí se promění do různých barev z různých koutů Evropy a lidé se seznámí s cizokrajnými řemesly,“ přiblížila Krejčíková.

Samozřejmostí je program pro děti, připravené jsou pro ně nejrůznější dílny.

Naposledy se trhy konalyv roce 2019. Pak byly kvůli pandemii zrušeny. „Doufejme, že nám velikonoční trhy nikdo nezruší, tak jako tomu bylo před Vánoci. Z toho se stále vzpamatováváme. Ne všichni stánkaři přečkali covidové období, proto jsou trhy trochu menší než v předešlých letech,“ podotkl Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko, organizátora trhů.

Společnost Taiko spočítala ztrátu z loňských Vánoc na přibližně 18 milionů korun. „Kompenzace od státu byly zastropovány do 5 milionů korun. Takže jsme v mínusu 13 milionů korun, což je po dvou letech nečinnosti obrovská částka. Naše vztahy s bankou jsou korektní, máme nyní co dělat, abychom to všechno splatili. Jsme ale rádi za to, že máme nyní příležitost pracovat a že ji mají i prodejci,“ řekl Votruba.

Pořadatelé však musí počítat s tím, že letos přijede méně zahraničních turistů. Důvodem je válka na Ukrajině. „Spousta lidí předem zamýšlenou návštěvu přehodnocuje, zejména turistéz USA a z Asie mají poměrně strach cestovat do Evropy, protože válka je 400 kilometrů od hranic a oni dost nerozlišují, že jsme jiný region,“ řekl radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).