Co na volební výsledek říká lokální uskupení Praha sobě?

Z výsledku máme dobrý pocit, v našem štábu byla velmi dobrá nálada. Pro Prahu sobě je to velmi dobrý výsledek a vnímáme jen jako dobrý pro komunální volby za rok.

V Praze většina lidí volila koalici Spolu, ve kterém jsou vaši političní oponenti. Praha sobě má ale blíže k Pirátům, kteří se propadli…

Pražané rozlišují mezi komunální a celostátní úrovní, to právě dokazují čísla ohledně účasti. Velmi dobře chápou, že jsou to úplně jiné volby. Náš elektorát, jelikož Praha sobě nekandiduje do parlamentu, se přirozeně rozdělil. Chtěl bych připomenout, že nás volili lidé, kteří celostátně volí koalici Spolu, ale i ti, kteří třeba volí i ANO. Ta politika je prostě jiná, než celostátní.

Váš koaliční partner, TOP 09, už naznačil, že se pro komunální volby spojí s ODS. Není to pro vás ohrožení?

Já to nevnímám jako ohrožení, ale jako příležitost. To, co se dělo za dob ODS, že byly oblíbené a neoblíbené městské části, to jsme jednoznačně zrušili. Kdokoliv se podívá na naše lidi na magistrátu, velmi dobře ví, že své gesce spravují velmi profesionálně a moderují požadavky městských částí. Ať už je to Pavel Vyhnánek na financích, Milena Johnová, Adam Scheinherr či Hanka Třeštíková.

Při současném rozdělení sil na magistrátu by vám ale spojenectví ODS a TOP už nezajistilo většinu zastupitelů…

Je v pořádku, když budou chtít kandidovat Spolu či kterákoli jiná strana. My jsme začali sbírat podpisy a jde to velmi dobře. Před školami jsme se s nimi bavili a rovnou nás ptali, kde to mohou podepsat. Dává nám to naději na dobrý vývoj.

No právě… Agitační stánky jste si postavili přímo před volebními místnostmi. To vám přijde fér?

Je to v pořádku a podle zákona. Lidé oceňují to, že Praha sobě je jediné uskupení, které nešilhá po celostátní politice a neřeší skrze komunální politiku tu celostátní. A zajímá se jen o Prahu a Pražany. Sbíráme podpisy a nečerpáme v tuto chvíli žádné příspěvky na činnost. Necháváme v rozpočtu města 13 milionů korun, které bychom za minulé volební období dostali.

Vysloužili jste si kritiku i od vašich koaličních partnerů. Myslíte si, že s vámi budou chtít na magistrátu znovu zasednout?

Sbíráme podpisy tam, kde chodí lidé a kde jsou naladění na politiku. Rozumím, že když někdo viděl, že se nám je daří sbírat, mohou být političtí konkurenti nervózní. My si to musíme odpracovat, když ne, nebudeme kandidovat. Vzkaz současných voleb je, že sociální sítě jsou jeden svět, ale osobní setkání s lidmi je druhý svět. A tomu my dáváme přednost. Musíme sebrat 100 tisíc podpisů, to v praxi znamená oslovit 300 tisíc Pražanů, ti s námi budu osobně hovořit o tom, jaká Praha je a jak si jí představujeme, že chceme moderní město pro všechny, kde se dá užít a odkud se nebude utíkat. Před volebními místnostmi jsme tu podporu lidí cítili.

Kolik jste nasbírali podpisů? Stálo vám to vůbec za to?

Akce byla úspěšná, sesbírali jsme více než 10 % potřebných podpisů. Co bylo důležité, je ta atmosféra, lidé debatovali a podporovali nás. Spousta z nich se zastavila a debatovala s námi situaci v dopravě. My jsme jim byli schopni vysvětlit, že když se opravuje výtah, je třeba jít po schodech. Situace je složitá, lidé si nás zvolili proto, abychom pracovali. Abychom město udržovali, když je pracovitý údržbář, v nějaký moment je pohyb po domě složitější, ale pak je to o to lepší. Slíbili jsme, že nebudeme uměle zdržovat opravy silnic a nebudeme je brzdit kvůli volbám.

Vy končíte jako poslanec. Proč jste nekandidoval?

Chci se koncentrovat na Prahu, neznamená to, že bych nebyl ochoten pomoci proti Babišovi. Budu kandidovat na primátora a už si na ulicích lidem říkám o podporu. Povedeme pozitivní kampaň a budeme se snažit na nikoho nenadávat. Představovat budeme svou vizi a profesionalitu, chceme moderní moderní město, které na nikoho nezapomíná. V minulých volbách se nám podařilo 55 %. Uvidíme, jakou podporu si získáme.

A nemyslíte, že rozkopaná Praha před volbami ubrala hlasy koalici PirSTAN?

Myslím si, že ne. Adam Scheinherr je skvělý manažer a velký profesionál. Uzavírky koordinují dva profesionálové. Protože se bude opravovat Barrandovský most, bylo potřeba, aby do té doby letos v létě proběhla řada oprav navíc. Kdyby to nekoordinoval, tak ta situace byla úplně katastrofální. S úctou k času, který lidé trávili v kolonách, to bylo výsledkem poměrně pečlivé koordinace pana Krejči. Je to daň za to, že se situace výrazně zlepší a bude možné největší tepnu, Barrandovský most, postupně po pruzích opravovat.

A ta nešla kvůli volbám odložit?

Ta se odkládá od jedněch voleb k druhým našimi předchůdci. Ti odkládali opravy až do té doby, než jim jeden most spadl. To mohou Pražané pochopit. Pořád jsou nějaké volby, my si nevezmeme na svědomí opravy odkládat. Nechceme další most, který spadne. Můj vzkaz je, že koordinace byla velmi pečlivá. A i když pan prezident nebo kdokoliv jiný něco vykřikuje, měl by se na to podívat. Koordinace byla velmi pečlivá. Kdyby nebyla, bylo by to ještě mnohem horší. Situace je špatná, brzy se zlepší a příští rok přijde Barrandovský most.

Proč jste nechtěli vytvořit pozici koordinátora dopravních staveb, jak navrhovala ODS a TOP 09 na minulém zastupitelstvu?

Koordinátora máme, je to Aleš Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a drah. On nese zodpovědnost odbornou, zodpovědnost politickou nese jeho náměstek. Dalšího prostředníka nepotřebujeme.

Zlepší se vztahy hlavního města s vládou?

Těším se na to. S lidmi, kteří tam zasednou, se známe a máme dobré vztahy. Je velká naděje, přestane to populistické křičení, že Praha je bohatá. Metropole si našetřila, ale na metro D, ale stejně peníze nestačí. Metro D úspory vysaje. Zlepší dopravu v Praze a bude přínosem pro celou oblast, do širokého okolí Prahy a centrální pražské oblasti.

Doufáte, že se nyní peníze na stavbu najdou?

Jsem přesvědčen o tom, že se to nebude zdržovat kvůli financím. Chci připomenout, že Adam Scheinherr je kritizován právě proto, že projekty připravuje rychle a rychle je realizuje. Dokonce tak rychle, že je toho moc. To znamená, že příprava okruhů je zdlouhavá záležitost. Rychlost, s jakou to tlačí je mnohem vyšší, než za předchozích vlád. Pokud mám zmínit politika, který to dokáže urychlit, je právě Adam.

Co váš projekt 3000 statečných? Ten nějak zapadl, nemyslíte?

Ten projekt nahradily ty dvě koalice, což dopadlo dobře, jsem spokojen, jak dopadla celostátní situace. Byť zdůrazňuji, že je potřeba hodně myslet na životní prostředí a na sociální smír. Doufám, že na to vládnou koalice nezapomene.