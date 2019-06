I když je cesta k vlastnímu bydlení v Praze nejdelší z celé republiky, oproti loňsku se zkrátila o 11 měsíců.

Sídliště. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Ani vysoké průměrné mzdy, které podle statistiků v letošním prvním pololetí v metropoli překročily hranici 41 tisíc hrubého měsíčně, Pražanům cestu k získání vlastního bydlení příliš neulehčí. Kdyby si na starší „tři plus jedničku“ chtěli šetřit z tohoto průměrného platu, vydělali by si na ni až za 14 let a 11 měsíců, vyplývá z dat inzertního webu a novin Annonce.