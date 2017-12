Adventní akci „zpestřil" medvěd. „Zábavu" na Kubánském náměstí lidé odsuzují

Původně šlo o nevinné fotografie ze sobotní akce Staročeské Vánoce na Kubánském náměstí. Městská část Praha 10 je zveřejnila na sociálních sítích společně s poděkováním těm, kteří se jí zúčastnili. Na několika snímcích je ale vidět, že akci „zpestřila“ produkce s živým medvědem v řetězech. Na sociálních sítích se objevily rozhořčené reakce, které podobnou „zábavnou“ produkci s živým zvířetem odsuzují. K celé situaci se na oficiálním profilu městské části vyjádřil i starosta Vladimír Novák, který se od akce distancoval.

„Dobrý den, jako starosta této městské části se k tomuto chci jasně vyjádřit! O zařazení živého medvěda do programu adventní akce jsem nevěděl. Součástí našich adventních akcí je mnoho drobných akcí a vystoupení, o jejichž skladbě rozhoduje oddělení kultury - jinými slovy, necháváme to na odbornících. Teď vidím, že to rozhodně není krok správným směrem. Budu požadovat jasné vysvětlení, jak je možné, že v 21. století někdo podporuje vystupování divokých zvířat spoutaných v řetězech! Evidentně je to v těchto podmínkách zcela nevhodné a garantuji vám, že se to již rozhodně nebude opakovat. Budu chtít vědět, kdo o tomto rozhodl," napsal starosta

Na produkci s medvědem reagují i politici

„Všem se přesto omlouvám - a tyto fotky nechť zde zůstanou a připomínají veřejnosti, jak zvířata tyto akce vnímají - ztrápeně a vystresovaně. Omlouvám se, pohoršilo mě to stejně tak, jako vás,“ napsal starosta na Facebook. Stále tedy není jasné, kdo „zábavnou“ produkci se živým zvířetem na trhu povolil. Na akci samé byly i rodiny s malými dětmi. Někteří si produkci se zjevně vystresovaným chlupáčem fotili či natáčeli na mobil.

Kritické reakce spustila série fotografií, kterou městská část zveřejnila na svém profilu. „Jsem znechucená a ostře odsuzuji nápad zneužít živého medvěda v řetězech pro “zábavu” kolemjdoucích na Kubánském náměstí. Koho to proboha napadlo? Jako senátorka jsem bojovala proti kožešinovým farmám a fandila jsem novému cirkusu, kde nejsou drezurována zvířata. Nikdy by mě nenapadlo, že v Praze 10 bude někdo předvádět divokou šelmu jako hračku. Budu žádat jméno toho, koho taková věc napadla. Toto se už nesmí opakovat. Šelmy mohou hrát roli domácích mazlíčků maximálně v kresleném filmu,“ reagovala na fotografie s medvědem bývalá senátorka Ivana Cabrnochová.

Patří podobný druh „zábavy" do 21. století?

„Děkujete za účast na trzích s živým medvědem a následně to odsuzujete? To si z nás děláte legraci? Nabízím všem ještě jiný pohled. FB profil Prahy 10 spravuje tiskový mluvčí Praha 10, který zároveň spravuje FB profil pana starosty @Vladimír Novák, starosta Prahy 10. Co se asi stalo, že se dostal do rozporu sám ze sebou?“ Reagovala na post současná senátorka Renata Chmelová. Lidé kromě produkce samé kritizují i diváky, kteří ji pojali jako zábavu, která podle komentujících ovšem do 21. století nepatří. „Zábáva? Tohle je zabáva? Který profesionál vymyslel tenhle naprosto stupidní nápad? Víc by pobavilo, kdyby si v těch řetěz vlezl do kruhu on! To by se lidi teprve pobavili. Ale tohle? Smutný nadopovany medvěd má někoho pobavit? Realita asi měla být jiná, že. Medvěd se měl asi stavět na hlavu a dělat to, na to jsou lidi zvyklí v odporných cirkusech," napsala na sociální sítě D.H. „Bože, kam se to vracíme… budem tahat medvědy po jarmarcích…," doplnila R.T.