Od pátku 19.dubna do 17.listopadu vyjíždějí ze střešovické vozovny o víkendech a svátcích historické soupravy tramvají na svou pravidelnou cestu městem na lince číslo 41. V letošním roce se mohou cestující těšit nejen na samotnou vyjížďku převážně historickým centrem, ale i na nově zřízenou stanici Planetárium Praha ve Stromovce. Vůz do ní nacouvá bez cestujících a sloužit tak bude pouze jako nástupní.

Lítačka tu neplatí

Dopravní podnik vybudoval zastávku Planetárium Praha na krátkém úseku nepoužívaných kolejí. Jedná se o pozůstatek zrušené a koncem války demontované tramvajové tratě vedoucí do vozovny Královská obora, která dosloužila v roce 1937.

Historická tramvaj je výhradně turistickou atrakcí, a proto není začleněna do systému PID a má speciální jízdné. Lítačka tu neplatí. Dospělé jízda stojí 35 Kč, děti do 15 let, kočárek s dítětem, ZTP a důchodci nad 70 let se svezou za 20 Kč. Aktuální jízdní řád si můžete prohlédnout zde.