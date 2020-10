Zmínky o jednom z nejkrásnějších ostrovů hlavního města pocházejí již ze 12. století. V té době se mu přezdívalo Trávník. Ostrov totiž sloužil hlavně jako zahrada. Později se mu říkalo také Malé Benátky, Vodní dvůr. Hořejší nebo Malý ostrov.

V době panování Karla IV. zde pražští střelci měli privilegium cvičit s luky a kušemi. Střílet se na ostrově mohlo až do roku 1913. Díky strategické pozici bylo místo v letech 1648, 1740 a o dva roky později využíváno k obraně Starého Města.

Teče voda, teče

Na začátku 19. století zachvátil střelnici požár. Po něm byla na ostrově vybudována zděná patrová empírová budova s hostincem, která byla později rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. Dnes funguje jako restaurace, je ale chráněna jako kulturní památka. Návštěvníci hostince nebo jenom samotného ostrova sem byli původně dopravováni přívozem. Ten ale v polovině 19. století nahradil řetězový most Františka Josefa I.

V roce 1901 byl i řetězový most nahrazen dnes nám známým kamenným mostem Legií. Velká voda se ostrovu nevyhnula jak v roce 1890 tak ani v roce 2002. Po ní byl Střelecký ostrov znovu zpřístupněn v květnu následujícího roku. Další uzavření ostrova způsobila i další povodeň před sedmi lety. Po rekonstrukci byl slavnostně otevřen 26. září 2013.

Ostrov plný kultury

„Střelák“ je dodnes místem kulturního vyžití. Střelné zbraně ale vystřídaly hudební nástroje. Konají se zde různé koncerty, výstavy nebo zde probíhají tančírny pod širým nebem. Před čtyřmi lety na ostrově kapela Jelen, slavila den otců. „Po všech těch domech a staveních – starých, nových, velkých, malých – máme teď chuť hrát zase venku, pod širým nebem,” vysvětlili Jeleni výběr místa. Svou roli sehrál i při minulém ročníku oblíbeného Signal festivalu.

Největší instalace, která se na něm představila, byla mezi Smetanovým nábřežím, a právě Střeleckým ostrovem. Pokryla plochu 180 000 metrů krychlových. Poslední akcí konanou na ostrově byl koncert kapely Vypsaná Fixa, který se konal první říjnový pátek. Původní datum bylo koncem března, kvůli pandemii koronaviru byl ale přesunut.

Kamera, světla, akce

Jako mnoho malebných míst, sloužil i Střelecký ostrov jako místo natáčení mnoha filmů jako třeba Faunovo velmi pozdní odpoledne. Ve filmu Dům v Kaprové ulici na něm jedna z obyvatelek vzpomíná na svého muže a na to, jak na ostrov společně chodívali.

V Nahotě na prodej se zde prochází Lukáš Vaculík jako Egon s Karlou Třískovou alias Nancy. Interiér restaurace na ostrově můžeme dobře vidět v oblíbené komedii Román pro ženy nebo ve filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách.

„Nejlepší pražská pláž s výhledem na Kampu, Karlův most a v letních dnech také na tisíc šlapadel, loděk a plastových zvětšenin labutí kroužících neúnavně kolem,“ popisuje místo spisovatel Marek Šindelka.

Ne všem se ale líbí rekonstrukce, kterou ostrov před sedmi lety prošel. „Bylo to tam fajn, než to za naše a možná i evropské peníze zničili megaparkovou úpravou, kdy místo přirozeného terénu s trávou a přirozeně vyšlapanými chodníky a přírodně vypadajícím břehem nechali nebezpečné obrubníky a schody do vody,“ stěžuje si kupříkladu sochař Kurt Gebauer.

Bez pravého úhlu

Od 18. srpna je u ostrova možné narazit na jeden unikát. Jde o Prvoka, plovoucí dům, jehož výroba trvala díky 3D tiskárně jen 22 hodin.

Navrhl jej sochař Michal Trpák ve spolupráci s architektkou Kateřinou Novákovou a programátorem Jiřím Velem. „Protože jsem výtvarník a sochař, dům nemá žádný pravý úhel. Je celý organický. Má různé křivky,“ popsal ho Trpák. Do budoucna by podobné domy rád prodával. Cena by se měla pohybovat kolem 4 milionů korun.

Plovoucí unikát váží 30 tun a od začátku října je přístupný pouze po předchozí dohodě.